В Финляндии предложили включить замену «царской» колеи в расходы НАТО
Переход с «царской» ширины железнодорожных путей (российского стандарта) на европейскую в Финляндии можно включить в оборонные расходы для достижения нового целевого показателя в НАТО — 5% ВВП, заявила финский министр транспорта Лулу Ранне в интервью Kauppalehti.
В Финляндии сохраняется стандарт железнодорожной колеи со времен Российской империи — 1524 мм. Ширина колеи в Западной Европе — 1435 мм. Финляндия в 2023 году (после вступления в НАТО) начала модернизировать дорогу, связывающую ее с Швецией, для ускоренной переброски войск НАТО.
На прошлой неделе генсек НАТО Марк Рютте раскрыл «хитрый план» по увеличению оборонных расходов стран — участниц блока до 5% ВВП, на которых настаивал президент США Дональд Трамп. Так, члены альянса должны увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП, а еще 1,5% составят затраты на военную инфраструктуру. В последнюю категорию могут войти и расходы на ремонт мостов и дорог, необходимых для транспортировки военной техники.
Кроме того, правительство Финляндии выделило €20 млн на проектирование пути Rail Nordica, который соединит пограничный переход Хапаранда — Торнио (участок между Финляндией и Швецией) с финской провинцией Кеми.
По мнению Ранне, Rail Nordica подходит для включения в оборонные расходы НАТО. Она считает, что строительство параллельных путей европейской ширины рядом с существующими трассами до Рованиеми (к северу от Кеми) и Оулу (к югу от Кеми, на побережье Ботнического залива) обойдется в €1,5 млрд.
У финского Министерства транспорта есть готовый «длинный» список проектов, которые можно включить в сферу военной мобильности, его составили в сотрудничестве с военными, отмечает Ранне.
Министр ранее говорила, что решение сузить колею на 90 мм нужно для «повышения безопасности грузов и военной мобильности», а также для развития трансграничных связей со Швецией и Норвегией. По ее словам, ЕС готов поддержать финансирование и внести до 50% на планирование и 30% на строительство новой колеи.
Финское правительство должно принять решение по этому вопросу до 27 июля. Ранне уточняла, что проект вряд ли будет реализован до конца десятилетия.
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