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Политика ,  
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Как европейские ультраправые устроили во Франции «Празднование победы»

В Морман-сюр-Вернисон прошел съезд европейской партии «Патриоты за Европу»
Во Франции прошел съезд европейской партии «Патриоты за Европу»
Во Франции прошел съезд ультраправой европейской партии «Патриоты за Европу». Ее представители отпраздновали годовщину победы на прошлогодних выборах в Европарламент и пообещали «новую Европу». Подробнее — в материале РБК
Марин Ле Пен и Джордан Барделла&nbsp;выступают на сцене во время &laquo;Праздника Победы&raquo;, 9 июня 2025 года
Марин Ле Пен и Джордан Барделла выступают на сцене во время «Праздника Победы», 9 июня 2025 года (Фото: Benoit Tessier / Reuters)

9 июня во Франции прошел съезд партии «Патриоты за Европу» (PfE), которая объединяет ультраправые и националистические силы ЕС. В Морман-сюр-Вернисон (100 км к югу от Парижа) приехали в том числе глава правительства Венгрии Виктор Орбан (партия ФИДЕС) и заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини («Лига за Сальвини»). В роли хозяев выступали Марин Ле Пен и Джордан Барделла, представляющие ультраправую французскую партию «Национальное объединение» (RN). Помимо европейских правых политиков на форум прибыли и их многочисленные сторонники — по оценке Euronews, к утру в Морман-сюр-Вернисон собрались около 5 тыс. человек. Параллельно в соседнем Монтаржи проходила контрдемонстрация, на которой выступили представители французских левых и профсоюзов.

К чему правые призывали на съезде

Съезд PfE прошел в годовщину сокрушительной победы RN на прошлогодних выборах в Европарламент, после которой президент Эмманюэль Макрон распустил парламент. Хотя на досрочных выборах в Национальную ассамблею партии Ле Пен не удалось утвердиться в качестве победителя, она существенно расширила влияние, получив 143 кресла из 577. Поворот вправо затронул весь ЕС. По результатам выборов в Европарламент PfE стала третьей по численности фракцией в нем, располагая 84 из 720 кресел. По этой причине мероприятие в Морман-сюр-Вернисон было названо «Празднованием победы» (Fête de la victoire).

На съезде Орбан в очередной раз обрушился с критикой на ЕС, заявив, что «поезд глобалистского западного мира мчится к пропасти». «Мы восстали. Мы организовали патриотически настроенных правых. Мы смели левых. Мы создали новую конституцию. Она гласит, что суверенитет неприкосновенен. Она гласит, что все государственные органы обязаны защищать христианскую культурную идентичность», — отметил венгерский премьер.

Сальвини заявил, что его партия работает на Европу, «отличную от нынешней», — а именно «на людей, а не бюрократов, на друзей, а не врагов бизнеса, которые не инвестируют в оружие, а привержены миру». Ле Пен назвала Евросоюз «меркантильной ультралиберальной империей», которая угнетает свой народ. «Мы не приемлем это организованное рабство!» — воскликнула она.

Досталось и миграционной политике ЕС. «Угроза нашим детям — это вторжение нелегальных иммигрантов, в основном исламистов, тайно финансируемых и организованных Брюсселем», — отметил Орбан. Лидер испанской ультраправой VOX Сантьяго Абаскаль заявил, что пора снова стать суверенными, «чтобы решить, кто может въезжать на территорию ЕС».

Европартии, в отличие от национальных, действуют на уровне всего ЕС и участвуют в работе его учреждений. Как правило, они состоят из национальных партий, а не отдельных граждан. Представители национальных партий, избранные в Европарламент, распределяются по его фракциям, которые соотносятся с соответствующими европартиями.

Насколько сильны позиции правых

Как отмечает Le Monde, форум PfE в Монтаржи стал своеобразной демонстрацией силы правых, повсеместно укрепляющих позиции после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Представители республиканской администрации неоднократно выражали им публичную поддержку. В частности, в прошлом году вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности раскритиковал европейские правительства за то, что они ограничивают плюрализм, борясь с правыми партиями.

Всего в PfE входит 16 национальных европейских ультраправых и националистических партий. Помимо RN, ФИДЕС и «Лиги за Сальвини» это Австрийская партия свободы (FPÖ), португальская Chega и голландская Партия свободы (PVV) Герта Вилдерса.

Примечательно, что после прошлогодних выборов в Европарламент там была образована еще одна фракция ультраправых — «Европа суверенных наций» (ESN). В частности, в нее вошли представители ультраправой «Альтернативы для Германии» (AfD) и чешской партии евроскептиков «Свобода и прямая демократия» (SPD). Всего у фракции 25 мандатов. Некоторые партии стран Европы, выступающие с националистических позиций, — в частности, партия итальянского премьера Джорджи Мелони «Братья Италии» — принадлежат к проевропейской фракции Европейской народной партии (EPP), которая получила больше всего голосов на последних выборах.

Помимо националистических позиций, европейских правых объединяет крайне критическое отношение к миграции и евроскептицизм. После начала военных действий на Украине некоторые представители правых в ЕС стали выступать за возобновление диалога с Россией, осуждая военную помощь Киеву, что стало еще одной их отличительной чертой.

Большинство партий, представленных в Европарламенте во фракциях PfE и ESN, за последние годы существенно расширили свое влияние на национальном уровне. Сегодня националистические партии входят в правительства пяти стран ЕС — Италии, Венгрии, Хорватии, Финляндии и Словакии. До недавнего времени к этой категории также принадлежали Нидерланды, но в начале июля Вилдерс принял решение о выходе PVV из правящей коалиции и теперь страну ждут досрочные выборы. А правительство Швеции удерживает власть только благодаря косвенной парламентской поддержке националистической партии «Шведские демократы» (SD).

Правящая ныне в Словакии партия премьера Роберта Фицо Smer ранее относилась к фракции социал-демократов (S&D) в Европарламенте, но в октябре 2023-го ее участие там было приостановлено. Сейчас представителей Smer в Европарламенте относят к независимым. Прошлым летом Фицо назвал ряд условий для возвращения в S&D, среди них — право на собственную позицию в отношении Украины и проблем миграции.

Помимо RN национальные выборы в прошлом году выиграла также австрийская FPÖ. Из-за провала первого раунда коалиционных переговоров проевропейских сил в январе у ее представителей появился шанс возглавить кабинет. Но лидеру FPÖ Герберту Киклю не удалось заручиться необходимой поддержкой. В итоге правящую коалицию сформировали Австрийская народная партия (ÖVP), социал-демократы (SPÖ) и либеральная NEOS («Новая Австрия и Либеральный форум»).

В Германии на досрочных выборах в бундестаг, которые прошли в этом феврале, «Альтернатива для Германии» впервые в истории финишировала второй. По сравнению с 2021 годом ее рейтинг вырос более чем в два с половиной раза — с 10,3 до 28,6%, и AfD расширила свою представленность в бундестаге до 152 мандатов из 630, превратившись в главную оппозиционную силу страны. Поскольку остальные политические силы установили табу («брандмауэр») на сотрудничество с ней, шансов войти в правительство у AfD не было. В бундестаге регулярно поднимают вопрос о необходимости запретить эту партию, однако она по-прежнему является второй по популярности, согласно последним опросам.

По итогам досрочных парламентских выборов в Португалии ультраправая Chega также впервые пришла второй. Примечательно, что долгое время республика держалась в стороне от европейского тренда на усиление правых настроений: на выборах 2019 года Chega поддержали всего 1,3% голосовавших, в 2022 году — 7,3%. Однако теперь у португальских ультраправых 60 из 230 кресел в парламенте.

Досрочные парламентские выборы в Нидерландах, спровоцированные выходом PVV из правящей коалиции, запланированы на октябрь. Согласно актуальным опросам, партия Вилдерса по-прежнему располагает широкой электоральной базой — ей прочат около 19% голосов. Главный соперник голландских ультраправых — альянс «Зеленых левых и партии труда» (GL/PvdA), у него около 18%. Не менее ожесточенной обещает быть избирательная кампания в Чехии. Парламентские выборы там запланированы на октябрь. В опросах лидирует входящая в PfE популистская партия экс-премьера Андрея Бабиша ANO («Акция недовольных граждан») с 30,1%, а у партии нынешнего главы правительства Петра Фиалы «Вместе» существенно меньше — 22,3%.

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