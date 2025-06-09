Как европейские ультраправые устроили во Франции «Празднование победы»

Во Франции прошел съезд ультраправой европейской партии «Патриоты за Европу». Ее представители отпраздновали годовщину победы на прошлогодних выборах в Европарламент и пообещали «новую Европу». Подробнее — в материале РБК

Марин Ле Пен и Джордан Барделла выступают на сцене во время «Праздника Победы», 9 июня 2025 года (Фото: Benoit Tessier / Reuters)

9 июня во Франции прошел съезд партии «Патриоты за Европу» (PfE), которая объединяет ультраправые и националистические силы ЕС. В Морман-сюр-Вернисон (100 км к югу от Парижа) приехали в том числе глава правительства Венгрии Виктор Орбан (партия ФИДЕС) и заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини («Лига за Сальвини»). В роли хозяев выступали Марин Ле Пен и Джордан Барделла, представляющие ультраправую французскую партию «Национальное объединение» (RN). Помимо европейских правых политиков на форум прибыли и их многочисленные сторонники — по оценке Euronews, к утру в Морман-сюр-Вернисон собрались около 5 тыс. человек. Параллельно в соседнем Монтаржи проходила контрдемонстрация, на которой выступили представители французских левых и профсоюзов.

К чему правые призывали на съезде

Съезд PfE прошел в годовщину сокрушительной победы RN на прошлогодних выборах в Европарламент, после которой президент Эмманюэль Макрон распустил парламент. Хотя на досрочных выборах в Национальную ассамблею партии Ле Пен не удалось утвердиться в качестве победителя, она существенно расширила влияние, получив 143 кресла из 577. Поворот вправо затронул весь ЕС. По результатам выборов в Европарламент PfE стала третьей по численности фракцией в нем, располагая 84 из 720 кресел. По этой причине мероприятие в Морман-сюр-Вернисон было названо «Празднованием победы» (Fête de la victoire).

На съезде Орбан в очередной раз обрушился с критикой на ЕС, заявив, что «поезд глобалистского западного мира мчится к пропасти». «Мы восстали. Мы организовали патриотически настроенных правых. Мы смели левых. Мы создали новую конституцию. Она гласит, что суверенитет неприкосновенен. Она гласит, что все государственные органы обязаны защищать христианскую культурную идентичность», — отметил венгерский премьер.

Сальвини заявил, что его партия работает на Европу, «отличную от нынешней», — а именно «на людей, а не бюрократов, на друзей, а не врагов бизнеса, которые не инвестируют в оружие, а привержены миру». Ле Пен назвала Евросоюз «меркантильной ультралиберальной империей», которая угнетает свой народ. «Мы не приемлем это организованное рабство!» — воскликнула она.

Досталось и миграционной политике ЕС. «Угроза нашим детям — это вторжение нелегальных иммигрантов, в основном исламистов, тайно финансируемых и организованных Брюсселем», — отметил Орбан. Лидер испанской ультраправой VOX Сантьяго Абаскаль заявил, что пора снова стать суверенными, «чтобы решить, кто может въезжать на территорию ЕС».

Европартии, в отличие от национальных, действуют на уровне всего ЕС и участвуют в работе его учреждений. Как правило, они состоят из национальных партий, а не отдельных граждан. Представители национальных партий, избранные в Европарламент, распределяются по его фракциям, которые соотносятся с соответствующими европартиями.

Насколько сильны позиции правых

Как отмечает Le Monde, форум PfE в Монтаржи стал своеобразной демонстрацией силы правых, повсеместно укрепляющих позиции после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Представители республиканской администрации неоднократно выражали им публичную поддержку. В частности, в прошлом году вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности раскритиковал европейские правительства за то, что они ограничивают плюрализм, борясь с правыми партиями.

Всего в PfE входит 16 национальных европейских ультраправых и националистических партий. Помимо RN, ФИДЕС и «Лиги за Сальвини» это Австрийская партия свободы (FPÖ), португальская Chega и голландская Партия свободы (PVV) Герта Вилдерса.

Примечательно, что после прошлогодних выборов в Европарламент там была образована еще одна фракция ультраправых — «Европа суверенных наций» (ESN). В частности, в нее вошли представители ультраправой «Альтернативы для Германии» (AfD) и чешской партии евроскептиков «Свобода и прямая демократия» (SPD). Всего у фракции 25 мандатов. Некоторые партии стран Европы, выступающие с националистических позиций, — в частности, партия итальянского премьера Джорджи Мелони «Братья Италии» — принадлежат к проевропейской фракции Европейской народной партии (EPP), которая получила больше всего голосов на последних выборах.

Помимо националистических позиций, европейских правых объединяет крайне критическое отношение к миграции и евроскептицизм. После начала военных действий на Украине некоторые представители правых в ЕС стали выступать за возобновление диалога с Россией, осуждая военную помощь Киеву, что стало еще одной их отличительной чертой.

Большинство партий, представленных в Европарламенте во фракциях PfE и ESN, за последние годы существенно расширили свое влияние на национальном уровне. Сегодня националистические партии входят в правительства пяти стран ЕС — Италии, Венгрии, Хорватии, Финляндии и Словакии. До недавнего времени к этой категории также принадлежали Нидерланды, но в начале июля Вилдерс принял решение о выходе PVV из правящей коалиции и теперь страну ждут досрочные выборы. А правительство Швеции удерживает власть только благодаря косвенной парламентской поддержке националистической партии «Шведские демократы» (SD).

Правящая ныне в Словакии партия премьера Роберта Фицо Smer ранее относилась к фракции социал-демократов (S&D) в Европарламенте, но в октябре 2023-го ее участие там было приостановлено. Сейчас представителей Smer в Европарламенте относят к независимым. Прошлым летом Фицо назвал ряд условий для возвращения в S&D, среди них — право на собственную позицию в отношении Украины и проблем миграции.

Помимо RN национальные выборы в прошлом году выиграла также австрийская FPÖ. Из-за провала первого раунда коалиционных переговоров проевропейских сил в январе у ее представителей появился шанс возглавить кабинет. Но лидеру FPÖ Герберту Киклю не удалось заручиться необходимой поддержкой. В итоге правящую коалицию сформировали Австрийская народная партия (ÖVP), социал-демократы (SPÖ) и либеральная NEOS («Новая Австрия и Либеральный форум»).

В Германии на досрочных выборах в бундестаг, которые прошли в этом феврале, «Альтернатива для Германии» впервые в истории финишировала второй. По сравнению с 2021 годом ее рейтинг вырос более чем в два с половиной раза — с 10,3 до 28,6%, и AfD расширила свою представленность в бундестаге до 152 мандатов из 630, превратившись в главную оппозиционную силу страны. Поскольку остальные политические силы установили табу («брандмауэр») на сотрудничество с ней, шансов войти в правительство у AfD не было. В бундестаге регулярно поднимают вопрос о необходимости запретить эту партию, однако она по-прежнему является второй по популярности, согласно последним опросам.

По итогам досрочных парламентских выборов в Португалии ультраправая Chega также впервые пришла второй. Примечательно, что долгое время республика держалась в стороне от европейского тренда на усиление правых настроений: на выборах 2019 года Chega поддержали всего 1,3% голосовавших, в 2022 году — 7,3%. Однако теперь у португальских ультраправых 60 из 230 кресел в парламенте.

Досрочные парламентские выборы в Нидерландах, спровоцированные выходом PVV из правящей коалиции, запланированы на октябрь. Согласно актуальным опросам, партия Вилдерса по-прежнему располагает широкой электоральной базой — ей прочат около 19% голосов. Главный соперник голландских ультраправых — альянс «Зеленых левых и партии труда» (GL/PvdA), у него около 18%. Не менее ожесточенной обещает быть избирательная кампания в Чехии. Парламентские выборы там запланированы на октябрь. В опросах лидирует входящая в PfE популистская партия экс-премьера Андрея Бабиша ANO («Акция недовольных граждан») с 30,1%, а у партии нынешнего главы правительства Петра Фиалы «Вместе» существенно меньше — 22,3%.