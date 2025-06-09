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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Израиль решил выслать Грету Тунберг в кратчайшие сроки

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Израиль депортирует участников «Флотилии свободы» с яхты Madleen в их страны как можно скорее, заявил МИД. На парусном судне находилась в том числе экоактивистка Грета Тунберг, которая обвинила Израиль в своем похищении
Грета Тунберг
Грета Тунберг (Фото: israelmfa / X)

Все пропалестинские активисты с яхты Madleen будут возвращены в свои страны в ближайшее время. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице Министерства иностранных дел Израиля в соцсети Х.

«Яхта для селфи» с Гретой Тунберг и другими так называемыми знаменитостями продолжает свой путь к израильскому порту. По прибытии будут приняты меры по их возвращению в свои страны», — говорится в сообщении.

Помимо Тунберг на борту Madleen находились бразильский активист Тиаго Авила и родившаяся в Сирии депутат Европейского парламента Рима Хассан. Все они по прибытии в порт Ашдода будут переданы полиции для депортации, пишет The Times of Israel.

Официальный представитель израильского правительства Давид Менсер заявил на брифинге, что Израиль «не хочет удерживать этих людей». «Что касается помощи, то на яхте был скудный груз, но, конечно, он будет отправлен в Газу», — сказал Менсер (цитата по Би-би-си).

Израиль расценил попытку судна с Тунберг попасть в Газу как помощь ХАМАС
Политика
Экипаж судна&nbsp;Madleen

В начале июня участники коалиции «Флотилия свободы» на судне Madleen вышли из порта Сицилии, чтобы добраться до сектора Газа. На борту находились 12 человек, в том числе шведская экоактивистка Грета Тунберг. Активисты заявили, что хотели доставить в анклав символическую гумпомощь, включая детское питание и средства личной гигиены, однако в ночь на 9 июня судно было задержано израильским морским спецназом.

The Times of Israel пишет, что перед задержанием израильские военные неоднократно призывали судно изменить курс. «Акватория в районе Газы остается зоной активного конфликта, и ХАМАС ранее использовал морские пути для террористических атак», — отмечал израильский МИД.

Советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман заявил, что Израиль рассматривает попытки нарушить морскую блокаду сектора Газа как сознательное содействие деятельности ХАМАС. По его словам, операция по перехвату судна с пропалестинскими активистами была проведена «быстро, профессионально и в полном соответствии с международным правом». Тунберг обвинила Израиль в своем похищении.

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Израиль сектор Газа гуманитарная помощь Грета Тунберг
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