США и Китай начали вторую попытку договориться о мире в торговой войне
В Лондоне начался второй раунд торговых переговоров между США и Китаем, сообщает Bloomberg. Об этом также пишет South China Morning Post.
Китайскую делегацию возглавляет вице-премьер Хэ Лифэн, американскую — министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Лютник и торговый представитель Джеймисон Грир.
Новый раунд был согласован после телефонного разговора между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом, состоявшегося на прошлой неделе.
Накануне глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассетт в программе Face the Nation на телеканале CBS заявил, что США рассчитывают на получение доступа к редкоземельным элементам. «Мы хотим, чтобы редкоземельные элементы, магниты, которые имеют решающее значение для мобильных телефонов и всего остального, поступали так же, как и до начала апреля, и мы не хотим, чтобы какие-либо технические детали замедляли этот процесс», — сказал он. По его словам, китайской стороне «это ясно».
В мае прошли переговоры США и КНР в Женеве — впервые с тех пор, как Трамп ввел пошлины в размере 145% для Китая, а тот ответил 125-процентными тарифами на американские товары. Тогда стороны договорились о снижении пошлин на 90 дней со стороны Вашингтона до 30%, а со стороны Пекина — до 10%.
Однако после этого Китай обвинил Соединенные Штаты в нарушении «торгового перемирия». Китайская сторона утверждала, что новые правила экспорта чипов, отмена виз для китайских студентов и другие меры подорвали консенсус, достигнутый на переговорах. Трамп заявлял, что Китай «полностью нарушил» торговое соглашение с США, но не уточнил, о чем идет речь. «Вот вам и мистер ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ», — написал американский лидер в соцсети Truth Social. Глава Минфина США Скотт Бессент говорил, что после временного перемирия в торговой войне переговоры с КНР «несколько зашли в тупик», для выхода из которого нужно прямое участие Трампа и Си Цзиньпина. Как пишет South China Morning Post, Китай сохранил жесткий контроль над экспортом ряда критически важных минералов. США же запретили поставки в Китай критически важных технологий, связанных с разработкой в том числе полупроводников.
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