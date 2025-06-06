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Политика ,  
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Трамп сообщил о переговорах с Китаем по урегулированию торговой войны

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

В Лондоне 9 июня пройдут переговоры китайской и американской делегаций по вопросам взаимной торговли, сообщил президент США Дональд Трамп.

«Министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Ховард Латник и торговый представитель США, посол Джеймисон Грир, проведут встречу с представителями Китая по вопросам торгового соглашения в Лондоне в понедельник, 9 июня 2025 года. Ожидается, что переговоры пройдут успешно. Благодарю за внимание к этому вопросу!», — написал он.

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