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Политика ,  
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Лавров выступил за перенос ООН в Сочи по плану Сталина

Лавров считает, что ООН нужно было переводить в Сочи, как это предлагал сделать Сталин при создании организации. По словам главы МИДа, сейчас это сделать нереально, поскольку структуры «пустили корни»
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Организацию Объединенных Наций следовало перевести в Сочи, как это предлагал руководитель СССР Иосиф Сталин, когда обсуждалось создание ООН, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, выступая на «Форуме будущего 2050», передает «РИА Новости».

«Лучше всего ООН перевести в Сочи. Сталин, кстати, это предлагал, и всерьез предлагал. Но потом пошел навстречу [президенту США Франклину] Рузвельту — сначала Лонг-Айленд, потом Нью-Йорк, Манхэттен», — сказал министр.

По его мнению, сейчас сделать это нереально, поскольку «все эти структуры глубоко пустили свои корни». Это касается не только собственности, но и персонала — после введения постоянных контрактов, сотрудники также приобретали недвижимость, отмечает Лавров. «Если сейчас вдруг перевести [ООН в другое место], то это будет такое перемещение народов — страшно даже себе представить», — считает он.

Штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке. Также у организации есть дополнительные офисы в Вене, Женеве и Найроби. Международный суд ООН находится в Гааге.

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Политика
Сергей Лавров

О том, что Сталин предлагал разместить штаб-квартиру ООН в Сочи, Лавров рассказывал в 2019 году, комментируя проблемы с выдачей американских виз части российской делегации для посещения Генеральной ассамблеи ООН. В постпредстве России при ООН тогда говорили, что США пренебрегают своими обязательствами в качестве страны, в которой находится штаб-квартира организации.

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Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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