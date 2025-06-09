Сорос решил вложиться в «голубой Техас»

Демократы при поддержке Сороса запускают инициативу «Голубой Техас», чтобы к промежуточным выборам 2026-го заручиться большей поддержкой выборщиков в штате, который традиционно поддерживает республиканцев

Джордж Сорос (Фото: Reporters / Zuma / Global Look Press)

Демократы при поддержке миллиардера и филантропа Джорджа Сороса решили предпринять усилия по превращению Техаса в «голубой» (где демократы пользуются большей поддержкой, чем республиканцы) штат после десятилетий проигрышей партии, сообщает The Wall Street Journal.

9 июня Техасский комитет большинства (Texas Majority PAC), финансируемый Соросом, совместно с Демократической партией штата и группой окружных партий запустит инициативу «Голубой Техас», целью которой является организация десятков тысяч добровольцев, набор кандидатов и повышение явки избирателей в преддверии промежуточных выборов 2026 года — выборов в сенат.

Проект «Голубой Техас» (Blue Texas) предполагает сотрудничество Texas Majority PAC, демпартий штата и округов, которые входят в «альянс «голубого Техаса» (Blue Texas alliance) для привлечения волонтеров и кандидатов, начиная с митингов в июне. В июле организаторы планируют посетить более двух десятков городов штата.

В совокупности Blue Texas alliance потратили на прошлогодний избирательный цикл около $35 млн и рассчитывают превысить эту сумму в следующем цикле. WSJ отмечает, что Сорос в прошлом вложил «миллионы» долларов в то, чтобы сделать Техас «голубым», в 2024 году пожертвовал Texas Majority PAC $2,1 млн, а в апреле — $1 млн.

«Если в 2026 году на кону стоит победа, мы не хотим оставлять ее без внимания из-за отсутствия организации», — сказала заместитель исполнительного директора Texas Majority PAC Кэтрин Фишер.

Комитет поддерживал группу кандидатов в городские и школьные советы, которые победили на выборах в этом году.

В статье говорится, что прежние усилия демократов, направленные на увеличение поддержки партии в Техасе, не принесли существенных результатов. Второй по величине американский штат на протяжении десятилетий является оплотом республиканцев, на последних трех президентских выборах там поддержали Трампа. На выборах 2024-го он обогнал оппонента от демократов Камалу Харрис почти на 14 п.п. (56,1% против 42,5%).

Республиканцы побеждали на всех президентских выборах в Техасе с 1980 года, а последним сенатором-демократом, выигравшим выборы в штате, стал Ллойд Бентсен в 1988 году. В целом демократы не побеждали на выборах в Техасе на уровне штата с 1994 года. Их обнадеживает рост испаноязычного населения в штате в последние два десятилетия, однако эти демографические сдвиги мало что изменили в расстановке сил, отмечает WSJ.

Согласно предварительным опросам, на которые ссылается газета, пока действующий сенатор от Техаса Джон Корнин (республиканец) может проиграть на праймериз генпрокурору штата Кену Пакстону. При этом проигравший Теду Крузу на выборах в сенат 2005 года Колин Оллред рассматривает возможность баллотироваться в 2026-м. По данным опросов, он имеет преимущество над Пакстоном в гипотетической борьбе, что дает демократам потенциальную возможность победы.

Долгосрочная цель инициативы Blue Texas состоит в том, чтобы сделать Техас «голубым» к 2032 году, когда штат, как ожидается, будет играть большую роль в коллегии выборщиков после перераспределения избирательных округов.

По словам Фишер, демократы столкнутся с сокращением шансов на получение 270 голосов выборщиков, если они не смогут конкурировать в растущих штатах Солнечного пояса. В таких штатах, как Техас, Флорида, Северная Каролина и Аризона, где Трамп победил в 2024 году, наблюдается рост численности населения, и ожидается, что они добавят голосов избирателей, в то время как в Калифорнии и Нью-Йорке наблюдается сокращение численности населения, и они, вероятно, потеряют голоса избирателей.

«Ни у Техаса, ни у кого другого в стране, кто хочет видеть демократа в Белом доме после 2032 года, нет иного выбора, кроме как найти путь через Техас», — заключила Фишер.