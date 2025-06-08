Российские военные уничтожили 61 беспилотник над восемью регионами
В ночь на 8 июня силы ПВО перехватили 61 украинский дрон самолетного типа над Россиией, сообщает пресс-служба Минобороны в своем телеграм-канале.
Беспилотники были уничтожены в период с 23:00 по 7:30 по мск над восемью регионами:
- Брянской областью;
- Белгородской областью;
- Калужской областью:
- Тульской областью;
- Орловской областью;
- Курской областью;
- московским регионом;
- Крымом.
Мэр Москвы Сергей Собянин на протяжении всей ночи сообщал об уничтожении беспилотников ВСУ, летевших на Москву. В общей сложности он отчитался об уничтожении военными девяти дронов.
Глава Брянской области Александр Богомаз в свою очередь сообщил, что над регионом были ликвидированы десять БПЛА, уточнив, что нет ни пострадавших, ни разрушений.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев ночью предупреждал о налетах украинских дронов. Тогда он сообщил, что из-за падения БПЛА пламя вспыхнуло на заводе «Азот» в Новомосковске, пожар потушили, пострадали два человека, их жизням ничего не угрожает.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал о перехвате российскими военными семи дронов над Сухиничским и Боровским районами. Он также уточнил, что обломки одного из уничтоженных БПЛА в Боровском районе несерьезно повредили крышу и стекла трех частных домов. Обошлось без пострадавших.
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