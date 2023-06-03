Пригожин договорился с Кадыровым «спустить конфликт на тормозах»

Конфликт с представителями Чечни из-за слов об «Ахмате» и его действиях в ДНР «на данный момент исчерпан», заявил Пригожин, подчеркнув, что договорился с Кадыровым «спустить историю на тормозах»

Евгений Пригожин (Фото: Лев Бородин / ТАСС)

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что его конфликт с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым и другими представителями Чечни на данный момент урегулирован. В аудиосообщении, опубликованном его пресс-службой в Telegram, он рассказал, что договорился с чеченским главой Рамзаном Кадыровым «спустить конфликт на тормозах».

До этого Делимханов предложил Пригожину «обозначить место и время», чтобы «объяснить, что непонятно». Он заявил, что спецназ «Ахмат» всегда выполняет все задачи, которые поставлены верховным главнокомандующим, а если Пригожин не понимает этого, «то и не должен». «Ты стал уже блогером и на весь мир кричишь и орешь, что у вас только проблемы, что нет боеприпасов и прочего», — продолжил депутат.

«Безусловно, высказывания, которые были, они достаточно провокационные, там было понятно, что пытаются меня задеть и вывести на риторику 90-х — так сказать, на стрелке, приезжай, поговорим по-мужски. <...> Почему я молчал? Любые межнациональные конфликты в России гасятся потом очень долго», — сказал Пригожин.

Он отметил, что командиров ЧВК «Вагнер» после заявления Делимханова «трясло и колбасило» и это могло привести к конфликтам «любого уровня». По словам Пригожина, при «разборках между «Ахматом» и ЧВК «Вагнер» победитель был бы совершенно очевиден, но крови было бы пролито достаточно много».

Основатель ЧВК добавил, что продолжит критиковать Минобороны, несмотря на призыв Делимханова не делать этого.

Пригожин подчеркнул, что если «подобные выходки» произойдут снова, то ни на какие стрелки он ездить не будет, поскольку «наездился на них в 90-е»: «А что касается взрослых, серьезных решений, если это потребуется, то, конечно, мы будем, как говорится, не без благословения россиян отстаивать свои интересы, если вдруг дальше будет оскорбительная лексика».

Ранее Пригожина раскритиковали ряд представителей Чечни, в том числе Делимханов. Поводом для этого стали слова Пригожина о том, что подразделение «Ахмат» способно освободить отдельные населенные пункты, но у него нет задачи «освободить всю ДНР». «И Кадыров, насколько я понимаю, об этом не говорил. Они будут заниматься определенными направлениями, в которых будут действовать», — отметил основатель ЧВК.

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов обвинил Пригожина в создании «панических настроений» среди россиян и тоже предложил ему встретиться и поговорить «как мужчина с мужчиной».