В Пентагоне оценили стоимость переданного Украине вооружения в $65 млрд

Ллойд Остин (Фото: Win McNamee / Getty Images)

США вместе с союзниками предоставили Киеву военную помощь на $65 млрд, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на онлайн-заседании контактной группы по обороне Украины. Трансляция мероприятия шла в Twitter американского Минобороны.

«[Президент России Владимир] Путин надеялся, что наша решимость исчезнет. Он делал ставку на то, что наше единство даст трещину. Вместо этого мы остаемся такими же едиными, как и прежде», — сказал Остин.

Шеф Пентагона отметил, что с момента прошлого заседания контактной группы, которое прошло в апреле, США выделили Украине дополнительную помощь на $1,8 млрд. В пакет среди прочего вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS, противотанковые системы и ракеты с лазерным наведением.

Германия обязалась предоставить Киеву больше танков Leopard, боеприпасов, боевых беспилотников и в рамках пакета помощи почти на $3 млрд. Дания передала системы ПВО и технику для разминирования, а Франция выделила легкие танки и бронетехнику.

Россия осуждает передачу Западом вооружений Украине. В Кремле говорили, что это лишь затягивает конфликт, но не изменит его исхода.