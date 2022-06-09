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МИД увидел угрозу столкновения из-за «милитаризации информпространства»

Бесконтрольная раздача «виртуального оружия» и поощрение его применения «до добра не доведут», заявили в МИДе. В Москве пообещали ответить на хакерские атаки на российские объекты
Министерство иностранных дел Российской Федерации
Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Александр Поляков / Global Look Press)

Запад проводит «милитаризацию информационного пространства», что многократно увеличивает угрозу «прямого военного столкновения», заявил спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информбезопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИДа Андрей Крутских.

«Попытки [Запада] превратить его [информационное пространство] в арену межгосударственного противостояния многократно увеличили угрозу прямого военного столкновения с непредсказуемыми последствиями. Еще раз хочу повторить тем, до кого не доходит сразу: бесконтрольная раздача «виртуального оружия» и поощрение его применения до добра не доведет», — сказал он.

Хакеры атаковали Rutube, платное ТВ и телепрограмму «Яндекса»
Технологии и медиа
Фото:Владимир Константинов / Reuters

В начале недели Крутских в интервью «Коммерсанту» сообщил о постоянном росте числа нападений на объекты критической инфраструктуры в России с использованием информационно-компьютерных технологий. В связи с этим его спросили, о каких атаках идет речь.

Как сообщил спецпредставитель президента, в основном это DDoS-атаки. Для их проведения злоумышленники используют «кибердобровольцев» и задействуют вредоносное ПО «на базе серверов компаний-поставщиков Hetzner (ФРГ) и DigitalOcean (США)». Также применяются зарубежные специализированные платформы (War.Apexi.Tech, Ban-Dera.com), регулярно задействуются онлайн-мощности серверов IPstress.in и Google, сказал Крутских. В мае, по его словам, в DDoS-атаках на объекты критической информационной инфраструктуры России, в том числе на видеохостинг Rutube, «на регулярной основе» участвовали более 65 тыс. «диванных хакеров» из США, Турции, Грузии и стран Евросоюза.

«Не сомневайтесь, агрессивные действия Россия без ответа не оставит. Как и где — узнаете по факту. Все наши шаги будут иметь выверенный, точечный характер в соответствии с нашим законодательством и международным правом», — заявил Крутских.

По оценке Сбербанка, в кибервойне против России участвуют более 100 тыс. хакеров. В частности, на следующий день после начала спецоперации на Украине кибервойну России объявила хакерская группировка Anonymous. 25 февраля хакеры взяли на себя ответственность за DDoS-атаку на сайты интернет-провайдеров, правительственные сайты и RT. Еще через три дня они взломали сайты российских СМИ, в том числе РБК, ТАСС, газет «Известия» и «Коммерсантъ», на которых опубликовали антивоенные сообщения.

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