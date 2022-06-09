В Госдуме предложили запретить митинги у школ и зданий органов власти
В Госдуму внесли новый проект в развитие законодательства об иноагентах, в нем предлагается запретить митинги и демонстрации на территориях школ и органов публичной власти. Законопроект появился в базе нижней палаты.
К местам, в которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций, предлагается отнести:
- здания и территории речных, морских, железнодорожных и автомобильных вокзалов и станций, аэропортов;
- здания и территории образовательных и медицинских учреждений, организаций соцзащиты;
- детские и спортивные площадки;
- культовые помещения, здания и сооружения, а также земельные участки, на которых они находятся.
В субъектах могут дополнительно определить места, в которых запрещается проведение собраний и митингов, если это связано с историческими и иными объективными особенностями региона, отмечается в документе.
По действующему законодательству (ст. 8 закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях») митинги и другие подобные мероприятия нельзя проводить на территориях у опасных производственных объектов, путепроводах, железнодорожных магистралях и прилегающих к резиденциям президента, зданиям судов, экстренных служб, местам лишения свободы.
Внесение законопроекта ранее анонсировал сенатор Андрей Климов. Сенатор пояснил, что новый документ направлен на «усиление защиты общества и государства от угроз, вызванных развязанной Западом тотальной гибридной войной с Россией». Поправки коснутся законов «Об образовании», «О военной службе», «О государственной службе» и других, но не затронут УК и КоАП, отмечал он.
Документ развивает положения проекта «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который внесли в Думу в конце апреля и уже приняли в первом чтении.
В нем сформулированы такие понятия, как «иностранный агент» и «иностранное влияние». Авторы предложили считать иноагентом лицо, «получившее поддержку и (или) находящееся под иностранным влиянием в иных формах». Под иностранным влиянием, согласно документу, понимается предоставление лицу поддержки иностранным источником, например иностранным государством или его органами власти, причем она может выражаться не только в деньгах, но и в организационно-методической помощи.
Законопроект предусматривает запрет получившим статус иноагента организовывать публичные мероприятия (митинги, шествия, пикеты), вести преподавательскую, просветительскую и воспитательную деятельность для несовершеннолетних и получать государственную финансовую поддержку.