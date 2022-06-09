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В Госдуме предложили запретить митинги у школ и зданий органов власти

Предложение содержится в новом законопроекте, который в Госдуму внесли для «приведения действующего законодательства в соответствие с законом о лицах, находящихся под иностранным влиянием»
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В Госдуму внесли новый проект в развитие законодательства об иноагентах, в нем предлагается запретить митинги и демонстрации на территориях школ и органов публичной власти. Законопроект появился в базе нижней палаты.

К местам, в которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций, предлагается отнести:

  • здания и территории речных, морских, железнодорожных и автомобильных вокзалов и станций, аэропортов;
  • здания и территории образовательных и медицинских учреждений, организаций соцзащиты;
  • детские и спортивные площадки;
  • культовые помещения, здания и сооружения, а также земельные участки, на которых они находятся.

В субъектах могут дополнительно определить места, в которых запрещается проведение собраний и митингов, если это связано с историческими и иными объективными особенностями региона, отмечается в документе.

По действующему законодательству (ст. 8 закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях») митинги и другие подобные мероприятия нельзя проводить на территориях у опасных производственных объектов, путепроводах, железнодорожных магистралях и прилегающих к резиденциям президента, зданиям судов, экстренных служб, местам лишения свободы.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

Внесение законопроекта ранее анонсировал сенатор Андрей Климов. Сенатор пояснил, что новый документ направлен на «усиление защиты общества и государства от угроз, вызванных развязанной Западом тотальной гибридной войной с Россией». Поправки коснутся законов «Об образовании», «О военной службе», «О государственной службе» и других, но не затронут УК и КоАП, отмечал он.

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Документ развивает положения проекта «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который внесли в Думу в конце апреля и уже приняли в первом чтении.

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Фото:Сергей Карпов / ТАСС

В нем сформулированы такие понятия, как «иностранный агент» и «иностранное влияние». Авторы предложили считать иноагентом лицо, «получившее поддержку и (или) находящееся под иностранным влиянием в иных формах». Под иностранным влиянием, согласно документу, понимается предоставление лицу поддержки иностранным источником, например иностранным государством или его органами власти, причем она может выражаться не только в деньгах, но и в организационно-методической помощи.

Законопроект предусматривает запрет получившим статус иноагента организовывать публичные мероприятия (митинги, шествия, пикеты), вести преподавательскую, просветительскую и воспитательную деятельность для несовершеннолетних и получать государственную финансовую поддержку.

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