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В Совфеде анонсировали новый законопроект об иноагентах

Климов анонсировал новый законопроект об иноагентах для защиты от угроз «гибридной войны»
В Совфеде указали, что меры необходимы, поскольку Запад хочет дестабилизировать систему для «последующей незаконной смены власти». Изменения коснутся в том числе законов об образовании и военной службе
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В Совфеде готовят новый законопроект в развитие положения проекта о «лицах, находящихся под иностранным влиянием», он направлен на защиту России от «гибридной войны» Запада, сообщил в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

«Следующий текст будет о том, какие изменения теперь необходимы в уже действующие законы. Помимо корректив, прямо вызванных положениями предыдущего законопроекта, необходимо усилить защиту общества и государства от угроз, вызванных развязанной Западом тотальной гибридной войной с Россией», — написал Климов. Он заявил о необходимости безотлагательных мер, так как одной из целей «зарубежных атак» является дестабилизация политической системы «для последующей незаконной смены власти и фактического развала Отечества в заокеанских интересах».

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Фото:Сергей Карпов / ТАСС

Как уточнил сенатор «РИА Новости», поправки коснутся, в частности, законов «Об образовании», «О военной службе», «О государственной службе». При этом изменений в УК и КоАП он не предусматривает. Поправки планируют внести в Госдуму в ближайшее время.

25 апреля в Госдуму внесли законопроект о «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который должен обобщить законодательство об иноагентах. 7 июля законопроект приняли в первом чтении.

Поправки предлагают замену нескольких существующих реестров иноагентов одним. В документе также сформулированы такие понятия, как «иностранный агент» и «иностранное влияние».

Иностранным агентом авторы законопроекта предложили считать лицо, «получившее поддержку и (или) находящееся под иностранным влиянием в иных формах». Иностранное влияние предполагает предоставление лицу поддержки иностранным источником, например иностранным государством или его органами власти. Поддержка «иностранным источником» может выражаться не только в деньгах, но и в организационно-методической, научно-технической помощи, помощи в иных формах. Законопроект предусматривает запрет получившим статус иноагента организовывать публичные мероприятия (митинги, шествия, пикеты), вести преподавательскую, просветительскую и воспитательную деятельность для несовершеннолетних и получать государственную финансовую поддержку.

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