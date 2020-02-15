Украина и Румыния заявили о беспокойстве активностью России в Черном море

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности провел переговоры с румынским коллегой Николае Ионель-Чука, в ходе которых стороны договорились о сотрудничестве военно-морских сил двух стран с целью обеспечения стабильности в акватории Черного моря.

Как сообщает пресс-служба украинского военного ведомства, Загороднюк и Ионела-Чука также обсудили предстоящее подписание соглашения о военно-техническом сотрудничестве двух стран и обмене информацией.

В Минобороны Украины отметили, что участники переговоров также выразили обеспокоенность действиями России на Черном и Азовском морях, а также «милитаризацией Крыма».

Мюнхенская конференция проводится ежегодно с 1962 года, ее участниками являются не только эксперты в области безопасности, но и политики, включая глав государств. 55-я конференция стартовала 15 февраля.

В феврале 2019 года о намерении нарастить военное присутствие в Черном море заявил и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Это необходимо из-за того, что Россия нарушает международные нормы, объяснил он.