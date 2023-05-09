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Как лидеры нескольких стран возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Появились кадры возложения цветов лидерами государств на Могилу Неизвестного Солдата
После окончания парада на Красной площади президент России Владимир Путин и лидеры семи государств возложили венок к Могиле Неизвестного Солдата. В церемонии участвовали президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Белоруссии Александр Лукашенко.