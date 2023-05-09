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Мельник заявил, что посол Украины в Германии «бросил ему перчатку в лицо»

Экс-посол Мельник осудил преемника за безынициативность в вопросе об оружии для Киева
Замглавы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что когда был послом в Германии, Киев занимал ведущую роль в вопросе поставок оружия, а сейчас «плывет по течению». Новый посол «растоптал все, что создал его предшественник», считает он
Андрей Мельник
Андрей Мельник (Фото: Getty Images)

Замглавы МИД Украины Андрей Мельник в интервью RND раскритиковал своего преемника на должности посла в Германии Алексея Макеева. Замминистра считает, что дипломат не проявляет должной инициативы в вопросе поставок Киеву оружия.

По словам Мельника, Макеев «растоптал все, что его предшественник создал потом и кровью» и «бросил ему перчатку в лицо». В частности, посол «выбросил на помойку» просьбу к бундестагу установить в Берлине мемориал украинцам, ставшим жертвами нацизма. Также Мельник осудил посольство за отказ возлагать венки на мемориал павшим советским воинам в берлинском районе Тиргартен в этом году.

Мельник и ранее критиковал дипломата. Например, в апреле он заявил, что когда сам был послом, украинской стороне удавалось руководить дебатами о поставках оружия в Берлине. Замглавы МИД повторил эту мысль и сейчас. «Теперь мы просто плывем по течению. <...> Вместо того, чтобы бить в барабан, мой преемник повторяет мантру: «Спасибо, Германия», — сказал он RND.

По мнению Мельника, Макеев не выполняет свои обязанность должным образом, ему следует «поднять свой зад, наконец-то громко высказаться по таким жизненно важным вопросам, как немецкие истребители и корабли, и вступление в НАТО, и добиться результатов».

Макеев ранее отвергал критику своего предшественника, называя ее «досадными выпадами» в свой адрес. По мнению дипломата, Мельник ведет себя «в высшей степени непрофессионально». «Теперь я являюсь послом Украины в Берлине. И результаты в поставках оружия впечатляют», — говорил он Der Spiegel в апреле.

Мельник занимал должность посла Украины в Германии с декабря 2014 года по июль 2022-го. На этом посту он неоднократно критиковал Берлин за промедление с поставками вооружений, а также делал несколько резонансных заявлений. Например,когда канцлер Олаф Шольц отказался ехать в Киев, из-за того что туда не пустили президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера, Мельник назвал его «обиженной ливерной колбасой», за что позже извинился. В ноябре экс-посла назначили на должность замминистра иностранных дел.

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МИД Украины посольство Украины Германия
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