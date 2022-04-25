Украина не будет убирать из Конституции пункт о вступлении в НАТО

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 80,02 (-1,2) Инвестиции, 22 апр, 19:04
Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 73,51 (-1,49) Инвестиции, 22 апр, 19:04
Может ли российская «дочка» ослушаться «материнского» запрета на работу Pro, 12:54
Минобороны откроет гумкоридор для «Азовстали» Политика, 12:46
В России запустили в серийное производство ЗРК С-500 «Прометей» Политика, 12:42
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:42
ММК планирует сохранить листинг расписок на бирже в Лондоне Инвестиции, 12:33
Российский хоккеист покинул лед в крови после драки в матче НХЛ. Видео Спорт, 12:32
МИД назвал условие проведения очной встречи делегаций России и Украины Политика, 12:31
Курс евро упал ниже 77 рублей впервые с июня 2020 года Инвестиции, 12:27
Культура выгула собак: как ДНК-тесты сохранят улицы чистыми Партнерский проект, 12:21
Российский этап гран-при по фигурному катанию проведут в другой стране Спорт, 12:18
СПБ Биржа в семь раз увеличит капитал дочернего банка Инвестиции, 12:13
Пушилин сообщил о 400 иностранных наемниках на «Азовстали» Политика, 12:10
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:06
SkyBridge сообщил о планах вложить большую часть активов в криптовалюту Крипто, 12:05

Инвестируйте в золото,
оценив преимущества

От 1 кг

Без НДС (20%)

За рубли и иностранную валюту
Подробнее

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама. 0+

Военная операция на Украине ,  
0 

Украина не будет убирать из Конституции пункт о вступлении в НАТО

Если Украина получит гарантии безопасности от других государств, то будет использовать их, а то, что «записано в Конституции относительно НАТО, — это перспективные видения на будущее», заявил спикер парламента Руслан Стефанчук
Верховная Рада Украины
Верховная Рада Украины (Фото: РИА Новости)

Верховная рада Украины не будет менять пункты в Конституции о намерении страны вступить в НАТО, заявил в интервью «Украинской правде» спикер парламента Руслан Стефанчук.

По словам председателя Рады, изменение Конституции «никогда не будет самоцелью, это инструментарий». «Ну, внесли одни изменения, другие. Они результативны только тогда, когда из них есть эффект. Мы можем 150 раз записать в Конституции что угодно, но если из него нет эффекта, то это декларативные нормы», — отметил он (цитата по «Укринформ»).

Стефанчук заявил, что для власти основным приоритетом является безопасность каждого гражданина Украины, для этого стране нужно получить гарантии безопасности. Киев будет их использовать, а то, что «записано в Конституции относительно НАТО, относительно ЕС, — это наши перспективные видения на будущее».

19 марта Стефанчук на фоне переговоров украинской и российской делегаций допускал, что в Основной закон могут внести изменения в части курса Украины в НАТО. «Поскольку путь к евроатлантической интеграции прописан в Конституции Украины, имеем довольно высокий уровень легитимации этого направления. Поэтому мы будем смотреть, к какому пути будут идти переговорщики, и тогда уже отыскивать ту модель, которая или не будет противоречить Конституции, или будем менять Конституцию в этой части», — говорил он (цитата по «Интерфакс-Украина»).

Зеленский назвал условия для обсуждения с Россией Крыма и НАТО
Политика
Владимир Зеленский

В то же время представитель украинского президента в Конституционном суде, народный депутат от «Слуги народа» Федор Вениславский подчеркивал, что пока в стране продолжаются боевые действия и действует военное положение, из Основного закона нельзя убрать курс на вступление в НАТО. Однако он допускал, что закрепление в Конституции нейтрального статуса с «железобетонными юридически выверенными гарантиями безопасности» может обсуждаться на международном уровне, передавал РБК-Украина.

Власти Украины внесли изменения в Конституцию страны, определив вступление в ЕС и НАТО в качестве стратегической цели государства, в феврале 2019 года. Они обязывают правительство реализовать курс на вступление в оба блока, а президенту присваивают статус гаранта этого курса.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Aleksandar Pasaric / Pexels Почему России трудно больше продавать в Китае
Статьи
Pro
Фото: David McNew / Getty Images Европейское небо закрыто для России. Кто выиграет от этой авиаблокады
Статьи
Pro
Компания приостановила бизнес в России. К чему готовиться ее директору
Статьи
Pro
Фото: Richard Rohrdanz / Unsplash Чем поможет форс-мажор — инструкция по применению
Инструкции
Pro
Фото: Bill Pugliano / Getty Images «Зомби-предприятия надо закрыть»: как промышленность реагирует на санкции
Исследования
Pro
Фото: Ilya S. Savenok / Getty Images Ни слова о недовольстве: как быть с негативными эмоциями в коллективе
Исследования
Pro
Россияне перешли на кризисные модели шопинга: что и где они скупают
Исследования
Pro
Фото: Shutterstock Как выявить спад в экономике по длине юбок и спросу на трусы и помаду
Статьи

Вступление Украины в НАТО обсуждается с 2008 года: на саммите в Бухаресте страны альянса заявили, что приветствуют евроатлантические стремления Киева и Тбилиси и что Украина и Грузия скоро станут членами НАТО. До сих пор этого не произошло, хотя блок подтвердил свою готовность принять эти страны в свои ряды летом 2021 года без указания сроков, когда это случится.

1 марта на фоне начала российской военной операции украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью Reuters, что если страны НАТО не готовы принять Украину в оборонный альянс, они должны выработать гарантии безопасности. Глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия, в свою очередь, отмечал, что Киев требует при заключении мирного договора гарантии по аналогии с пятой статьей Устава НАТО (в ней идет речь о том, что нападение на одного из членов альянса приравнивается к нападению на весь альянс целиком).

Россия называет отказ от вступления Украины в Североатлантический альянс одним из условий нормализации отношений между двумя странами.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Верховная рада Украины НАТО Конституция Военная операция на Украине

Инвестируйте в золото,
оценив преимущества

От 1 кг

Без НДС (20%)

За рубли и иностранную валюту
Подробнее

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама. 0+

Материалы по теме
МИД заявил о праве считать военные грузы НАТО на Украине своими целями
Политика
Байден заявил, что скорое вступление Украины в НАТО маловероятно
Политика
Блинкен не счел уступкой России невступление Украины в НАТО
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter