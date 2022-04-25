Украина не будет убирать из Конституции пункт о вступлении в НАТО

Если Украина получит гарантии безопасности от других государств, то будет использовать их, а то, что «записано в Конституции относительно НАТО, — это перспективные видения на будущее», заявил спикер парламента Руслан Стефанчук

Верховная Рада Украины (Фото: РИА Новости)

Верховная рада Украины не будет менять пункты в Конституции о намерении страны вступить в НАТО, заявил в интервью «Украинской правде» спикер парламента Руслан Стефанчук.

По словам председателя Рады, изменение Конституции «никогда не будет самоцелью, это инструментарий». «Ну, внесли одни изменения, другие. Они результативны только тогда, когда из них есть эффект. Мы можем 150 раз записать в Конституции что угодно, но если из него нет эффекта, то это декларативные нормы», — отметил он (цитата по «Укринформ»).

Стефанчук заявил, что для власти основным приоритетом является безопасность каждого гражданина Украины, для этого стране нужно получить гарантии безопасности. Киев будет их использовать, а то, что «записано в Конституции относительно НАТО, относительно ЕС, — это наши перспективные видения на будущее».

19 марта Стефанчук на фоне переговоров украинской и российской делегаций допускал, что в Основной закон могут внести изменения в части курса Украины в НАТО. «Поскольку путь к евроатлантической интеграции прописан в Конституции Украины, имеем довольно высокий уровень легитимации этого направления. Поэтому мы будем смотреть, к какому пути будут идти переговорщики, и тогда уже отыскивать ту модель, которая или не будет противоречить Конституции, или будем менять Конституцию в этой части», — говорил он (цитата по «Интерфакс-Украина»).

В то же время представитель украинского президента в Конституционном суде, народный депутат от «Слуги народа» Федор Вениславский подчеркивал, что пока в стране продолжаются боевые действия и действует военное положение, из Основного закона нельзя убрать курс на вступление в НАТО. Однако он допускал, что закрепление в Конституции нейтрального статуса с «железобетонными юридически выверенными гарантиями безопасности» может обсуждаться на международном уровне, передавал РБК-Украина.

Власти Украины внесли изменения в Конституцию страны, определив вступление в ЕС и НАТО в качестве стратегической цели государства, в феврале 2019 года. Они обязывают правительство реализовать курс на вступление в оба блока, а президенту присваивают статус гаранта этого курса.

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Вступление Украины в НАТО обсуждается с 2008 года: на саммите в Бухаресте страны альянса заявили, что приветствуют евроатлантические стремления Киева и Тбилиси и что Украина и Грузия скоро станут членами НАТО. До сих пор этого не произошло, хотя блок подтвердил свою готовность принять эти страны в свои ряды летом 2021 года без указания сроков, когда это случится.

1 марта на фоне начала российской военной операции украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью Reuters, что если страны НАТО не готовы принять Украину в оборонный альянс, они должны выработать гарантии безопасности. Глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия, в свою очередь, отмечал, что Киев требует при заключении мирного договора гарантии по аналогии с пятой статьей Устава НАТО (в ней идет речь о том, что нападение на одного из членов альянса приравнивается к нападению на весь альянс целиком).

Россия называет отказ от вступления Украины в Североатлантический альянс одним из условий нормализации отношений между двумя странами.