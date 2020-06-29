Суд приговорил экс-премьера Франции за растрату бюджета и выплаты жене

Бывшего премьера Франции Франсуа Фийона обвиняли в растрате госбюджета, а также в том, что он платил своей жене Пенелопе зарплату за работу, которую она не выполняла. Фийон получил пять лет лишения свободы, три из них — условно

Франсуа Фийон (Фото: Benoit Tessier / Reuters)

Уголовный суд Парижа признал бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона виновным в растрате государственных средств, а также в пособничестве фиктивному трудоустройству его жены Пенелопы, сообщает Le Figaro.

Фийона приговорили к пяти годам лишения свободы, три из которых назначены условно. Помимо этого Фийон должен выплатить штраф в размере €375 тыс. Ему запрещено выдвигать свою кандидатуру на выборах на протяжении десяти лет.

На аналогичную сумму будет оштрафована и его супруга. Помимо этого суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно и ограничил ее в праве быть избранной на два года. Также виновным признан заместитель Фийона Марк Жуло. Суд назначил ему два года условно, штраф в размере €20 тыс. и пять лет дисквалификации.

В дополнение к штрафам, пишет Le Figaro, все трое должны компенсировать Национальному собранию суммы, полученные обманным путем Пенелопой Фийон. Суд постановил, что бывший премьер и его жена совместно выплатят €401 тыс., еще €679 тыс. в качестве компенсации Пенелопа Фийон разделит уже с Жуло. Таким образом, Национальное собрание Франции только от Фийонов должно получить около €1,15 млн.

Уголовный суд Парижа не выдал ордер на заключение под стражу экс-премьера, и он вместе с женой покинул здание после заседания. Супруги Фийоны обжалуют решение, пишет Le Figaro.