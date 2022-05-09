Беннет заявил о новом этапе войны Израиля с террором и создании гвардии
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что его страна находится в начале нового этапа войны с террором, говорится в сообщении на странице МИД. На фоне нападений на граждан, произошедших за последние два месяца, премьер распорядился создать национальную гражданскую гвардию.
В качестве первостепенной задачи израильского правительства Беннет обозначил возвращение «личной безопасности» граждан.
«Мы продвигаем два очень важных вопроса. Основной — это создание национальной гвардии. Я поручил Совету национальной безопасности по согласованию с Министерством внутренней безопасности представить правительству до конца этого месяца упорядоченный и подкрепленный бюджетом план создания национальной гражданской гвардии», — сообщил глава правительства.
По его словам, национальная гражданская гвардия будет формироваться из подготовленных добровольцев и резервистов. Их будут задействовать во время чрезвычайных ситуаций, нарушений общественного порядка, а также, при необходимости, в обычные дни.
С марта в Израиле произошел ряд нападений на граждан. Так, 22 марта в результате нападения мужчины с ножом в городе Беэр-Шева погибли четыре человека. Через несколько дней нападение произошло в Хадере, тогда неизвестные устроили стрельбу, в результате чего двое человек скончались. Ответственность за нападение взяло «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация).
Позже произошли еще несколько атак с применением огнестрельного оружия, последняя — 5 мая, когда двое мужчин напали на прохожих в парке города Эльад. Погибли три человека.
В конце марта президент США Джо Байден предложил Израилю помощь в борьбе с терроризмом, сообщал Белый дом.