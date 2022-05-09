Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 71,1 (+1,03) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 67,38 (+1,15) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Беннет заявил о новом этапе войны Израиля с террором и создании гвардии Политика, 04:47
Билл Гейтс предупредил об экономическом спаде из-за событий на Украине Экономика, 04:46
Россия и Белоруссия согласуют цену на газ на 2023 год к августу Экономика, 04:13
Продовольственные ассоциации ФРГ сообщили о возможном кризисе продуктов Общество, 03:51
Володин заявил о признании G7 успехов России в спецоперации Политика, 03:21
Бибилов заявил, что референдум о присоединении Южной Осетии состоится Политика, 02:59
Рогозин опубликовал свою песню после удаления YouTube видео с ним Политика, 02:24
Шойгу, Колокольцев и космонавты поздравили россиян с Днем Победы Общество, 02:14
ООН и МККК сообщили об эвакуации более 170 мирных жителей из Мариуполя Политика, 01:18
Глава Красноярского края назвал число понесших ущерб от пожаров Общество, 01:04
Британия объявила о новых ограничениях на импорт из России Политика, 00:53
Канадский премьер Трюдо уточнил детали новых санкций против России Политика, 00:41
Военная операция на Украине. Главное Политика, 00:18
Минобороны заявило о минировании мостов в Славянске украинскими силами Политика, 00:13
Политика ,  
0 

Беннет заявил о новом этапе войны Израиля с террором и создании гвардии

На фоне последних нападений в Израиле создадут национальную гражданскую гвардию. В нее войдут резервисты и обученные добровольцы. Их будут привлекать по необходимости, в том числе в чрезвычайных ситуациях
Нафтали Беннет
Нафтали Беннет (Фото: Haim Zach / Israel Gpo / Global Look Press)

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что его страна находится в начале нового этапа войны с террором, говорится в сообщении на странице МИД. На фоне нападений на граждан, произошедших за последние два месяца, премьер распорядился создать национальную гражданскую гвардию.

В качестве первостепенной задачи израильского правительства Беннет обозначил возвращение «личной безопасности» граждан.

«Мы продвигаем два очень важных вопроса. Основной — это создание национальной гвардии. Я поручил Совету национальной безопасности по согласованию с Министерством внутренней безопасности представить правительству до конца этого месяца упорядоченный и подкрепленный бюджетом план создания национальной гражданской гвардии», — сообщил глава правительства.

Три человека погибли в результате нападения на прохожих под Тель-Авивом
Общество

По его словам, национальная гражданская гвардия будет формироваться из подготовленных добровольцев и резервистов. Их будут задействовать во время чрезвычайных ситуаций, нарушений общественного порядка, а также, при необходимости, в обычные дни.

С марта в Израиле произошел ряд нападений на граждан. Так, 22 марта в результате нападения мужчины с ножом в городе Беэр-Шева погибли четыре человека. Через несколько дней нападение произошло в Хадере, тогда неизвестные устроили стрельбу, в результате чего двое человек скончались. Ответственность за нападение взяло «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация).

Позже произошли еще несколько атак с применением огнестрельного оружия, последняя — 5 мая, когда двое мужчин напали на прохожих в парке города Эльад. Погибли три человека.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Экономика Китая падает, но власти все отрицают. Возможен ли кризис в КНР
Статьи
Pro
Фото: Bruno Vincent / Getty Images Как национальные особенности влияют на модель управления — 6 показателей
Статьи
Pro
Фото: Andrew Neel / Pexels Риски сокращения персонала: как не попасть в ловушку
Инструкции
Pro
Почему сейчас блокировать развитие сотрудников особенно опасно
Инструкции
Pro
Фото: Tim Boyle / Getty Images Думай как шахматист. Когда это помогает руководителю, а когда мешает
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Как новые технологии «украли» харизму Starbucks
Статьи
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Бизнес встал в очередь за облачными сервисами. Какие услуги востребованы
Статьи
Pro
Как менеджменту защититься в кризисной ситуации
Инструкции

В конце марта президент США Джо Байден предложил Израилю помощь в борьбе с терроризмом, сообщал Белый дом.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Израиль Нафтали Беннет террор терроризм
Материалы по теме
При вооруженном нападении в Израиле погибли четыре человека
Общество
При стрельбе в двух городах Израиля погибли пять человек
Общество
Спецслужбы Израиля ликвидировали стрелявшего в Тель-Авиве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter