Беннет заявил о новом этапе войны Израиля с террором и создании гвардии

На фоне последних нападений в Израиле создадут национальную гражданскую гвардию. В нее войдут резервисты и обученные добровольцы. Их будут привлекать по необходимости, в том числе в чрезвычайных ситуациях

Нафтали Беннет (Фото: Haim Zach / Israel Gpo / Global Look Press)

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что его страна находится в начале нового этапа войны с террором, говорится в сообщении на странице МИД. На фоне нападений на граждан, произошедших за последние два месяца, премьер распорядился создать национальную гражданскую гвардию.

В качестве первостепенной задачи израильского правительства Беннет обозначил возвращение «личной безопасности» граждан.

«Мы продвигаем два очень важных вопроса. Основной — это создание национальной гвардии. Я поручил Совету национальной безопасности по согласованию с Министерством внутренней безопасности представить правительству до конца этого месяца упорядоченный и подкрепленный бюджетом план создания национальной гражданской гвардии», — сообщил глава правительства.

По его словам, национальная гражданская гвардия будет формироваться из подготовленных добровольцев и резервистов. Их будут задействовать во время чрезвычайных ситуаций, нарушений общественного порядка, а также, при необходимости, в обычные дни.

С марта в Израиле произошел ряд нападений на граждан. Так, 22 марта в результате нападения мужчины с ножом в городе Беэр-Шева погибли четыре человека. Через несколько дней нападение произошло в Хадере, тогда неизвестные устроили стрельбу, в результате чего двое человек скончались. Ответственность за нападение взяло «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация).

Позже произошли еще несколько атак с применением огнестрельного оружия, последняя — 5 мая, когда двое мужчин напали на прохожих в парке города Эльад. Погибли три человека.

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В конце марта президент США Джо Байден предложил Израилю помощь в борьбе с терроризмом, сообщал Белый дом.