Посол в США назвал неприемлемыми попытки принизить роль СССР в войне

Россия не должна молчать в ответ на попытки принизить роль СССР во Второй мировой войне, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Она должна аргументированно и спокойно доносить до простых людей историческую правду, отметил он

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Попытки принизить роль Советского Союза во Второй мировой войне недопустимы, и Россия не должна молчать в ответ, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Развязанная дезинформационная кампания в ряде стран и, к сожалению, в Соединенных Штатах Америки, <...> когда пытаются принизить роль Советского Союза или даже, более того, сказать о том, что Советский Союз и развязал Вторую мировую войну, она просто неприемлема. Я даже не представляю, как люди могут сегодня говорить столь кощунственные слова, зная о том, что советский народ потерял 27 млн человек», — сказал он.

По мнению Антонова, Россия не следует молчать в ответ. «Мы должны об этом говорить, но говорить спокойно, аргументированно, пытаться донести до простого американца, до простых людей в Европе и на Земле, что именно советский солдат освободил Европу, он отстоял независимость Европы и Советского Союза», — сказал посол.

В начале мая российская дипмиссия обвинила США в попытке переписать историю Второй мировой войны и принизить роль СССР в победе над нацизмом. Речь шла об описании, которое американское посольство в Венгрии разместило к одному из своих грантов. В нем соискателям предлагалось сосредоточиться на историях, связанных с «актами гуманности и сопротивления [фашизму], а также жестокостью и сотрудничеством во времена холокоста и Второй мировой войны, и под тиранией Советского Союза». В российской дипмиссии описание к гранту назвали очередной «циничной попыткой переписать историю».