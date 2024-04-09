Путин ответил на просьбу главы Башкирии о поддержке на выборах
Президент Владимир Путин поддержал кандидатуру главы Башкирии Радия Хабирова на предстоящих выборах, передает «Интерфакс».
«Я со своей стороны сделаю все, чтобы вас поддержать, а выбор, конечно, будет за людьми», — сказал Путин.
По мнению президента, у Хабирова «в целом все получается, и планов много, и результаты хорошие», ему стоит больше времени уделять работе с жителями региона и напрямую получать обратную связь.
Выборы главы Башкирии пройдут в единый день голосовании 8 сентября 2024 года.
В январе в Башкирии прошли несогласованные митинги, у здания Баймакского районного суда собрались сотни людей, недовольных приговором Фаилю Алсынову, одному из участников протестов за сохранение горы Куштау, где Башкирская содовая компания планировала начать разработку месторождения. Его приговорили к четырем годам лишения свободы по ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение ненависти).
В ходе протестов в Баймаке прошли стычки митингующих с силовиками. По словам участников акции, полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, протестующие бросали в силовиков снежки. Во время протеста пострадали несколько человек, в том числе полицейские. Шестерых участников акции арестовали.