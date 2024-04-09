Путин — Хабирову: сделаю все для поддержки на выборах, но выбор за людьми

Путин ответил на просьбу главы Башкирии о поддержке на выборах

Путин заверил главу Башкирии в поддержке на сентябрьских выборах и предложил ему уделять больше внимания жителям и получению прямой обратной связи. В январе там прошли протесты, несколько силовиков и демонстрантов пострадали

Владимир Путин и Радий Хабиров (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин поддержал кандидатуру главы Башкирии Радия Хабирова на предстоящих выборах, передает «Интерфакс».

«Я со своей стороны сделаю все, чтобы вас поддержать, а выбор, конечно, будет за людьми», — сказал Путин.

По мнению президента, у Хабирова «в целом все получается, и планов много, и результаты хорошие», ему стоит больше времени уделять работе с жителями региона и напрямую получать обратную связь.

Выборы главы Башкирии пройдут в единый день голосовании 8 сентября 2024 года.

В январе в Башкирии прошли несогласованные митинги, у здания Баймакского районного суда собрались сотни людей, недовольных приговором Фаилю Алсынову, одному из участников протестов за сохранение горы Куштау, где Башкирская содовая компания планировала начать разработку месторождения. Его приговорили к четырем годам лишения свободы по ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение ненависти).

В ходе протестов в Баймаке прошли стычки митингующих с силовиками. По словам участников акции, полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, протестующие бросали в силовиков снежки. Во время протеста пострадали несколько человек, в том числе полицейские. Шестерых участников акции арестовали.