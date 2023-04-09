Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Вознесеновка

Украинские военные обстреляли село Вознесеновка в Шебекинском городском округе Белгородской области, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Шебекино расположено неподалеку от границы с Украиной.

«В результате попадания снарядов есть повреждения в 2 частных домовладениях и хозпостройках. Есть разрушения на территории сельскохозяйственного предприятия — повреждены крыша и стены складского помещения», — написал он, уточнив, что обход домов в селе продолжается.

Гладков с начала военной операции регулярно отчитывается об обстрелах ВСУ населенных пунктов в Белгородской области. В частности, 7 апреля снаряд попал в строящийся дом в селе Ржавец, электроснабжение было нарушено, никто не пострадал. На следующий день под обстрел попал коровник в селе Архангельское, погибли десять животных, пострадавших среди людей нет.