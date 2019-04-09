Минфин США пообещал продолжать давить на Россию санкциями

Санкциями Вашингтон намерен заставить Россию изменить свое «плохое поведение», объяснил глава Минфина США Стивен Мнучин на слушаниях в палате представителей

Стивен Мнучин (Фото: Leah Millis / Reuters)

В Минфине США уверены, что санкции являются эффективным инструментом, и пообещали и дальше использовать их против России с целью заставить Москву изменить свое поведение. Такое заявление сделал глава министерства Стивен Мнучин на слушаниях в подкомитете по финансовым услугам и госуправлению палаты представителей.

Министр назвал санкции важным инструментом, который Вашингтон эффективно использует против России. «Мы продолжим использовать их против России в связи с ее плохим поведением с целью изменить это поведение», — сказал Мнучин.

Законодатели поинтересовались у главы Минфина, почему ведомство не вводит санкции против российских компаний в сфере металлургии и угольной промышленности, в то время как законом CAATSA (о противодействии противникам Америки посредством санкций) такая возможность предусмотрена.

Мнучин ответил, что Минфин не комментирует будущие санкции. «Но я могу заверить вас, что мое ведомство рассмотрит ваш запрос. Мы относимся к этому очень серьезно», — добавил Мнучин.