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Путин ответил на вопрос об ожиданиях от следующих выборов президента США
Президент России заметил, что между Вашингтоном и Москвой много разногласий, решать которые необходимо в процессе диалога. «Кто бы ни был там президентом, мы готовы с ним работать», — сказал Путин
Владимир Путин (Фото: Антон Ваганов / Reuters)

Президент России Владимир Путин заявил, что «хотеть или не хотеть» переизбрания Дональда Трампа — это дело американского народа, а Россия будет работать с тем, кого этот народ изберет. Так глава государства ответил на вопрос о том, хотел бы он переизбрания Трампа на выборах президента США 2020 года, передает корреспондент РБК.

​«Я уже сказал, что у нас много разногласий по международной проблематике, по проблемам решения некоторых кризисов, но у нас есть и элементы сотрудничества», — так Путин начал свой ответ на вопрос модератора пленарного заседания Международного арктического форума. В качестве примера сотрудничества президент привел Сирию, указав, что, несмотря на имеющиеся разногласия, Вашингтон и Москва работают там совместно.

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Говоря о разногласиях, Путин упомянул о Парижском соглашении о климате, из которого Вашингтон вышел в 2017 году. Глава государства отметил, что у администрации США есть на это свои причины. «Я не из тех людей, которые считают, что нужно в этой связи нападать на действующую администрацию. Нужно вести диалог», — сказал он.

По мнению Путина, многие вопросы в двустороннем плане принимаются Вашингтоном сегодня под давлением внутриполитических обстоятельств. «Мы надеемся, что когда эта ситуация нормализуется, то у нас откроются перспективы сотрудничества в двустороннем плане по всем вопросам», — сказал он. «Как только сложатся условия в Штатах, так будем работать», — добавил президент.

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«А хотим мы или нет [переизбрания Трампа на пост президента США] — это не от нас зависит. Хотеть или не хотеть — это не та сфера, где такие категории применяются. Мы с уважением относимся к выбору американского народа, и, кто бы ни был там президентом, мы готовы с ним работать», — заявил глава государства.

По поводу перспектив своего возможного визита в США Путин сказал, что «ситуация должна созреть».

Авторы: Мария Бондаренко, Людмила Подобедова
Теги: Владимир Путин, Дональд Трамп, выборы президента
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