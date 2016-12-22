Небензя назвал «химатаку в Сирии» заметанием следов по «делу Скрипаля»

На заседании Совбеза ООН Василий Небензя назвал сообщения о предполагаемой химатаке в Сирии «фейком». По его мнению, его целью является отвлечь внимание от «дела Скрипаля», в котором Лондон «окончательно запутался»

Василий Небензя (Фото: Lucas Jackson / Reuters)

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что события в сирийском городе Дума вокруг предполагаемой химатаки являются в том числе попыткой отвлечь внимание от «дела Скрипаля». Заявление Небензи прозвучало в ходе заседания Совета Безопасности ООН, где обсуждается ситуация вокруг предполагаемой химатаки.

«Субботний фейк из Думы имеет целью, в том числе, и переключение внимания общественности с водевиля о «деле Скрипалей», в котором окончательно запутался Лондон, вывалив на Россию ничем не подтвержденные обвинения и выполнив основную задачу — добиться от союзников солидарности в выстраивании антироссийского фронта», — заявил Небензя (цитата по «РИА Новости»). Постпред считает, что Лондон ​уходит от прозрачного расследования и ответов на поставленные вопросы. «И попутно заметают следы», — добавил дипломат.

Он сообщил, что российские специалисты не обнаружили следов химической атаки в сирийской Думе. «Туда были направлены российские специалисты по радиологической, химической и биологической защите для сбора данных. Они взяли пробы грунта, которые показали отсутствие нервно-паралитических и хлорсодержащих веществ», — рассказал он.

Дипломат также указал на недопустимость антироссийской риторики со стороны США, Великобритании и Франции по ситуации на Ближнем Востоке, назвав такое поведение хамством. «Руководство США, Великобритании и Франции без каких бы то ни было оснований и не задумываясь о последствиях ведет конфронтационную линию по отношению к России и подталкивает к этому других», — сказал он.

При этом, по его словам, в ход идет ​ «широкий арсенал методов», такие как «клевета, оскорбления, воинственная риторика, шантаж, санкции и угрозы применить силу против суверенного государства». «Беспардонно грозят России. Тон, в котором это делается, перешел границы допустимого. Даже во времена «холодной войны» такого хамства по отношению к моей стране ваши предшественники себе не позволяли», — обратился дипломат к участникам заседания.

В понедельник, 9 апреля, в Совбезе ООН проходит заседания по предполагаемой химатаке в сирийском городе Дума. США и ряд других западных стран обвиняют в причастности к предполагаемой химатаке правительственные силы Сирии. НА Россию и Иран возлагают ответственность за то, что они поддерживают режим Башара Асада.