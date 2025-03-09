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Около Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба

Возле Белого дома секретные службы открыли огонь по вооруженному мужчине
Агенты Секретной службы США получили информацию о подозрительном мужчине, который направлялся из Индианы в Колумбию. Когда они подошли к нему, тот достал оружие, произошла перестрелка. Мужчина госпитализирован
Фото: Gent Shkul / IMAGO / Matrix Images / Global Look Press
Фото: Gent Shkul / IMAGO / Matrix Images / Global Look Press

Сотрудники Секретной службы США открыли огонь по вооруженному мужчине возле Белого дома в Вашингтоне (округ Колумбия), сообщил пресс-секретарь ведомства Энтони Гульельми на своей странице в X (бывший Twitter).

По данным NBC News, инцидент произошел в ночь на 9 марта. Местная полиция обратила внимание на «человека, склонного к суициду», который, предположительно, направлялся в столицу из Индианы.

Агенты Секретной службы заметили идущего пешком человека, подходящего под описание, а позднее обнаружили его автомобиль. Когда силовики подошли к мужчине, он достал огнестрельное оружие и началась вооруженная стычка.

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Фото:Sara Stathas / Reuters
Подозреваемого госпитализировали, о его состоянии не сообщается. Среди сотрудников Секретной службы никто не пострадал. Правоохранители расследуют произошедшее.

Прошлой осенью агенты Секретной службы США открылиогонь рядом с гольф-клубом президента Дональда Трампа, когда увидели высунутый из кустов автомат. Злоумышленнику удалось сбежать, но его задержали в соседнем округе. В кустах нашли автомат типа АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и видеокамеру GoPro. Трамп после произошедшего уехал в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Белый дом Секретная служба США США стрельба
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