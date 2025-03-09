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Военная операция на Украине ,  
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Франция поможет ВСУ на €195 млн на проценты с активов России

Сюжет
Военная операция на Украине
Киев получит артиллерийские снаряды и авиабомбы за счет дохода с заблокированных активов России, объявил Париж. Кремль предупреждал об «очень серьезных судебных, юридических последствиях»
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Франция передаст Украине новый пакет военной помощи на €195 млн, который будет профинансирован за счет процентов с замороженных российских активов, заявил французский министр обороны Себастьен Лекорню в интервью La Tribune Dimanche.

С его слов, это позволит «осуществить поставку 155-мм [артиллерийских] снарядов, а также планирующих авиабомб AASM, которыми вооружены украинские «Mirage-2000» (цитата по Ouest-France).

Лекорню рассказал о планах ускорить темпы выпуска военной техники. В частности, со следующего года Dassault Aviation будет поставлять четыре-пять истребителей Rafale в месяц по сравнению с двумя в прошлом году. Количество выпускаемых авиабомб AASM удвоится.

По данным Financial Times, Франция предложила европейским партнерам использовать замороженные российские активы для обеспечения гарантий безопасности для Украины — согласно идее, активы конфискуют в случае, если Россия нарушит мирное соглашение.

Российские власти требуют вернуть заблокированные активы и считают использование как самих средств, так и процентной прибыли с них воровством. «Воспринимаем это исключительно как незаконные намерения. И в случае если будут попытки реализации, то эти попытки будут иметь очень серьезные судебные, юридические последствия», — сказал представитель российского президента Дмитрий Песков, комментируя риски передачи доходов Киеву.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Франция Украина военная помощь российские активы
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