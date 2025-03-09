Во Владикавказе объявили режим опасности БПЛА и остановили полеты

В Северной Осетии объявлен план «Ковер». Глава региона призвал население сохранять спокойствие

В Северной Осетии объявлен режим беспилотной опасности, введен план «Ковер», аэропорт Владикавказа закрыт для приема и отправки самолетов.Об этом сообщил в телеграм-канале глава республики Сергей Меняйло.



«Оперативный штаб продолжает свою работу. Сохраняйте спокойствие, доверяйте только проверенным источникам информации и не реагируйте на провокации», — написал он.





С начала военной операции на Украине в аэропортах России неоднократно вводились ограничения на прилет и вылет самолетов.

Поздно вечером 8 марта ограничения ввели в аэропорту Волгограда «для обеспечения безопасности полетов».