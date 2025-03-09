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Военная операция на Украине ,  
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Во Владикавказе объявили режим опасности БПЛА и остановили полеты

Сюжет
Военная операция на Украине
В Северной Осетии объявлен план «Ковер». Глава региона призвал население сохранять спокойствие

В Северной Осетии объявлен режим беспилотной опасности, введен план «Ковер», аэропорт Владикавказа закрыт для приема и отправки самолетов.Об этом сообщил в телеграм-канале глава республики Сергей Меняйло.

«Оперативный штаб продолжает свою работу. Сохраняйте спокойствие, доверяйте только проверенным источникам информации и не реагируйте на провокации», — написал он.

В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты
Политика

С начала военной операции на Украине в аэропортах России неоднократно вводились ограничения на прилет и вылет самолетов.

Поздно вечером 8 марта ограничения ввели в аэропорту Волгограда «для обеспечения безопасности полетов».

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Теги
Ксения Аскерова
Северная Осетия Владикавказ Сергей Меняйло Волгоград аэропорты
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