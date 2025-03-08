Росавиация: в аэропорту Саратова сняты ограничения на полеты

В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты

Ограничения на полеты, введенные в аэропорту Саратова поздним вечером 7 марта, сняты. Об этом сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения сняли в 02:00 мск. Они действовалис 22:30 мск 7 марта.

Тем же вечером ограничения "для обеспечения безопасности полетов" гражданских воздушных судов ввели в аэропорту Волгограда, об их отмене Росавиация пока не объявляла.

В российских аэропортах периодически вводят ограничения на полеты на фоне военной операции. Как правило, это связано с атаками беспилотников.