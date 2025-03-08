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Военная операция на Украине ,  
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В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Саратова сняты ограничения на полеты
Сюжет
Военная операция на Украине

Ограничения на полеты, введенные в аэропорту Саратова поздним вечером 7 марта, сняты. Об этом сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения сняли в 02:00 мск. Они действовалис 22:30 мск 7 марта.

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Тем же вечером ограничения "для обеспечения безопасности полетов" гражданских воздушных судов ввели в аэропорту Волгограда, об их отмене Росавиация пока не объявляла.

В российских аэропортах периодически вводят ограничения на полеты на фоне военной операции. Как правило, это связано с атаками беспилотников.

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Теги
Саратов Росавиация приостановка полетов беспилотники
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