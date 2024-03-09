Мэр Таганрога сообщил о штатной работе городских структур после атаки
Городские структуры и транспорт Таганрога работают в штатном режиме после массовой атаки дронов, сообщил в телеграм-канале мэр Андрей Фатеев.
«Уважаемые таганрожцы! В связи с массовой атакой БПЛА все оперативные службы города работают, оценивают последствия на земле. Городские структуры, транспорт работают штатно», — написал он.
Фатеев также попросил горожан сохранять спокойствие и отметил, что «лишние комментарии в социальных сетях недопустимы». Так, глава городской администрации потребовал от таганрожцев не публиковать «адреса, дополнительные данные» и обращаться в полицию при обнаружении подозрительных предметов. Мэр также призвал обращать внимание на информацию, которую дает Минобороны.
Ночью 9 марта губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в телеграм-канале о массовой атаке беспилотников, которую отразили силы ПВО.
Позже он добавил, что при ликвидации последствий происшествия получил ранение сотрудник МЧС. Губернатор отметил, что спасателя госпитализировали, его жизни ничего не угрожает. Погибших в результате атаки не было.
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