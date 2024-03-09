В Кривом Роге после взрыва начался пожар на предприятии
После удара на одном из предприятий в Кривом Роге произошел пожар, его оперативно потушили, никто не пострадал, сообщил в телеграм-канале глава Депропетровской областной рады Николай Лукашук.
«Было и попадание по одному из промышленных предприятий. Пожар удалось локализовать в 2.57, но ликвидация последствий еще продолжается. Главное — без потерь», — отметил глава городской военной администрации Александр Вилкул.
Кривой Рог расположен на западе Днепропетровской области Украины.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
В ночь на 9 марта российские военные сбили 47 украинских дронов в четырех регионах, отчиталось Минобороны. Больше всего аппаратов уничтожили в Ростовской области — 41, остальные шесть беспилотников пришлись на Волгоградскую, Белгородскую и Курскую области. В Таганроге пострадал сотрудник МЧС, его доставили в больницу.
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