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Военная операция на Украине ,  
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В Кривом Роге после взрыва начался пожар на предприятии

Власти Депропетровской области сообщили о взрыве и пожаре на предприятии
Сюжет
Военная операция на Украине
В Кривом Роге произошел пожар на заводе, его локализовали и вскоре потушили, погибших и пострадавших нет, сообщили местные власти
Фото: dsns_telegram / Telegram
Фото: dsns_telegram / Telegram

После удара на одном из предприятий в Кривом Роге произошел пожар, его оперативно потушили, никто не пострадал, сообщил в телеграм-канале глава Депропетровской областной рады Николай Лукашук.

«Было и попадание по одному из промышленных предприятий. Пожар удалось локализовать в 2.57, но ликвидация последствий еще продолжается. Главное — без потерь», — отметил глава городской военной администрации Александр Вилкул.

Кривой Рог расположен на западе Днепропетровской области Украины.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В ночь на 9 марта российские военные сбили 47 украинских дронов в четырех регионах, отчиталось Минобороны. Больше всего аппаратов уничтожили в Ростовской области — 41, остальные шесть беспилотников пришлись на Волгоградскую, Белгородскую и Курскую области. В Таганроге пострадал сотрудник МЧС, его доставили в больницу.

В Кривом Роге после взрыва начался пожар на предприятии
В Кривом Роге после взрыва начался пожар на предприятии

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Днепропетровская область Днепропетровск взрыв Пожар
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