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Военная операция на Украине ,  
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Медведев опроверг удар по кортежу Зеленского в Одессе

Медведев: никакого удара по кортежу Зеленского в Одессе не было
Сюжет
Военная операция на Украине
Российские силы вчера утром нанесли удар по ангару с дронами в Одессе. В тот же день в городе проходила встреча Зеленского и греческого премьера. ProtoThema утверждает, что атаке подвергся кортеж Зеленского. Медведев это опроверг
Кириакос Мицотакис и Владимир Зеленский
Кириакос Мицотакис и Владимир Зеленский (Фото: Reuters)

Зампред Совебеза Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале опроверг сообщения о том, что Россия нанесла удар по кортежу президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса в Одессе накануне.

«Всем всё очевидно. И то, что никакого удара по кортежу в Одессе не было. И то, что была бы цель поставлена — попали бы», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

Премьер Греции рассказал о взрыве рядом с ним и Зеленским в Одессе
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Кириакос Мицотакис и Владимир Зеленский

Вечером 6 марта Минобороны России сообщило, что военные утром того же дня нанесли удар по ангару в портовом районе Одессы, где велась подготовка к применению морских дронов ВСУ. Утром в городе звучала воздушная тревога.

В этот день в Одессе проходила встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Последний позже рассказал, что они осматривали городской порт и в этот момент прогремели взрывы. По словам Мицотакиса, он и Зеленский «не успели пойти в защищенное место». Он назвал произошедшее «впечатляющим опытом».

Издание ProtoThema со ссылкой на источники в правительстве Греции написало, что в Одессе подвергся атаке кортеж Зеленского, который находился в 150 метрах от греческой делегации во главе с Мицотакисом. При этом собеседники издания отметили, что «нет никаких проблем с безопасностью премьер-министр и греческой миссии». В состав делегации, помимо главы правительства, входили восемь человека и охрана, указано в материале. 

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Дмитрий Медведев Одесса Кириакос Мицотакис Военная операция на Украине
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