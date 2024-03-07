Медведев опроверг удар по кортежу Зеленского в Одессе
Зампред Совебеза Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале опроверг сообщения о том, что Россия нанесла удар по кортежу президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса в Одессе накануне.
«Всем всё очевидно. И то, что никакого удара по кортежу в Одессе не было. И то, что была бы цель поставлена — попали бы», — написал Медведев в своем телеграм-канале.
Вечером 6 марта Минобороны России сообщило, что военные утром того же дня нанесли удар по ангару в портовом районе Одессы, где велась подготовка к применению морских дронов ВСУ. Утром в городе звучала воздушная тревога.
В этот день в Одессе проходила встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Последний позже рассказал, что они осматривали городской порт и в этот момент прогремели взрывы. По словам Мицотакиса, он и Зеленский «не успели пойти в защищенное место». Он назвал произошедшее «впечатляющим опытом».
Издание ProtoThema со ссылкой на источники в правительстве Греции написало, что в Одессе подвергся атаке кортеж Зеленского, который находился в 150 метрах от греческой делегации во главе с Мицотакисом. При этом собеседники издания отметили, что «нет никаких проблем с безопасностью премьер-министр и греческой миссии». В состав делегации, помимо главы правительства, входили восемь человека и охрана, указано в материале.
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