Bloomberg узнал о планах ЕС закрепить членство Киева в мирном соглашении

ЕС планирует предоставить Украине доступ к правам членства и защиту по аналогии с той, что предоставляется членам блока. Среди других вариантов — продолжение процесса вступления или введение переходного периода

Фото: Reuters

Европейский Союз разрабатывает ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении с Россией, сообщили Bloomberg источники, знакомые с ситуацией.

Один из вариантов включает предоставление Киеву заранее той защиты, которую дает вступление в ЕС, а также немедленный доступ к некоторым правам членства.

Другие варианты предполагают продолжение текущего процесса вступления или введение переходного периода с поэтапным членством, добавили собеседники.

Представитель Еврокомиссии в разговоре с агентством отметила, что будущее вступление Украины в Евросоюз является частью обсуждения мирного соглашения. ЕС опирается на тесные связи с кандидатами перед их вступлением. В случае Украины блок уже использует такие возможности в рамках Соглашения о глубокой и всесторонней зоне свободной торговли, отметила представитель.

