 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Bloomberg узнал о планах ЕС закрепить членство Киева в мирном соглашении

ЕС планирует предоставить Украине доступ к правам членства и защиту по аналогии с той, что предоставляется членам блока. Среди других вариантов — продолжение процесса вступления или введение переходного периода
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Европейский Союз разрабатывает ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении с Россией, сообщили Bloomberg источники, знакомые с ситуацией.

Один из вариантов включает предоставление Киеву заранее той защиты, которую дает вступление в ЕС, а также немедленный доступ к некоторым правам членства.

Другие варианты предполагают продолжение текущего процесса вступления или введение переходного периода с поэтапным членством, добавили собеседники.

Представитель Еврокомиссии в разговоре с агентством отметила, что будущее вступление Украины в Евросоюз является частью обсуждения мирного соглашения. ЕС опирается на тесные связи с кандидатами перед их вступлением. В случае Украины блок уже использует такие возможности в рамках Соглашения о глубокой и всесторонней зоне свободной торговли, отметила представитель.

Орбан заявил, что членство Украины в Евросоюзе приведет к войне
Политика
Виктор Орбан

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Постпред США при НАТО отверг слова Зеленского о сроках заключения мира

Центробанк создаст единую базу данных банковских карт россиян. Подробности

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

В Германии увидели позицию Европы «между молотом и наковальней» из-за США

ТАСС узнал о динамике состояния раненого генерала Алексеева

Премьер Японии после победы на выборах анонсировала изменение Конституции
Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Украина Евросоюз Членство соглашение
Материалы по теме
Орбан заявил, что членство Украины в Евросоюзе приведет к войне
Политика
Венгрия назвала единственное препятствие для членства Украины в ЕС
Политика
FT узнала, что уступку территорий Киевом связывают с членством в ЕС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 92,01 (+0,97) Инвестиции, 17:36 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 77,65 (+0,6) Инвестиции, 17:36
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Bloomberg узнал о планах ЕС закрепить членство Киева в мирном соглашении Политика, 20:56
Российские зрители потеряли интерес к турецким сериалам Технологии и медиа, 20:55
Гуменник упал с тройного акселя на тренировке перед Олимпийскими играми Спорт, 20:49
Даниил Медведев пожаловался на некруглые мячи на турнире в Роттердаме Спорт, 20:46
Орбан словом «безумие» оценил планы Рютте по отправке войск на Украину Политика, 20:46
Reuters описал опасности ИИ, помогающего хирургам при операциях Технологии и медиа, 20:44
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
В московском небоскребе «Триумф Палас» прорвало трубу и залило лифты Общество, 20:37
В «СберИнвестициях» описали сбалансированный инвестпортфель на 2026 год Инвестиции, 20:29
Организаторы признали проблемы с медалями. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 20:24
В итальянских Альпах погибло рекордное число туристов Общество, 20:23
Глава пресс-службы Стармера уволился из-за скандала с Эпштейном Политика, 20:18
NASA перенесла запуск SpaceX с российским космонавтом Технологии и медиа, 20:06
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 20:06