Каллас назвала «европейской гордостью» освистывание Вэнса на Олимпиаде

По словам Каллас, Европа слышала от США «много не очень приятных слов». У европейской публики «тоже есть гордость, европейская гордость», подчеркнула глава евродипломатии

Кая Каллас (Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Global Look Press)

Посетители церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года, которые освистали американского вице-президента Джей Ди Вэнса, проявили «европейскую гордость», заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, передает Politico.

«Ну что ж, я думаю, мы слышали много не очень приятных слов от Соединенных Штатов в адрес Европы. Конечно, у нашей публики тоже есть гордость, европейская гордость. И это заметно», — сказала она.

Церемония открытия Игр прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Вэнса вместе с его супругой ненадолго показали на больших экранах стадиона во время прохода американской делегации, что вызвало недовольство части публики. Болельщики освистали Вэнса и делегацию, встретив их возгласами.

Замечания Каллас отражают напряженные отношения между Евросоюзом и США в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) 13–15 февраля. В начале декабря 2025 года США обновили стратегию национальной безопасности, в которой Европа характеризуется как континент, движущийся к «цивилизационному стиранию», отмечает Bloomberg.

В тексте также говорится, что европейцам придется взять на себя ведущую роль в противодействии угрозам, ответственность за урегулирование на Украине также в большей степени лежит на Европе.

Генсек НАТО Марк Рютте во время выступления в Европейском парламенте заявил, что Европа не сможет защитить себя без американской поддержки. Он также выступил против идеи создания европейской армии и сказал, что «[европейский] столп НАТО — это немного пустые слова». Во Франции, в частности, его слова вызвали волну критики.