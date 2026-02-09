 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2026⁠,
0

Каллас назвала «европейской гордостью» освистывание Вэнса на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2026
По словам Каллас, Европа слышала от США «много не очень приятных слов». У европейской публики «тоже есть гордость, европейская гордость», подчеркнула глава евродипломатии
Кая Каллас
Кая Каллас (Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Global Look Press)

Посетители церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года, которые освистали американского вице-президента Джей Ди Вэнса, проявили «европейскую гордость», заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, передает Politico.

«Ну что ж, я думаю, мы слышали много не очень приятных слов от Соединенных Штатов в адрес Европы. Конечно, у нашей публики тоже есть гордость, европейская гордость. И это заметно», — сказала она.

Церемония открытия Игр прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Вэнса вместе с его супругой ненадолго показали на больших экранах стадиона во время прохода американской делегации, что вызвало недовольство части публики. Болельщики освистали Вэнса и делегацию, встретив их возгласами.

Глава Мюнхенской конференции рассказал, как Европе не оказаться «в меню»
Политика
Вольфганг Ишингер

Замечания Каллас отражают напряженные отношения между Евросоюзом и США в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) 13–15 февраля. В начале декабря 2025 года США обновили стратегию национальной безопасности, в которой Европа характеризуется как континент, движущийся к «цивилизационному стиранию», отмечает Bloomberg.

В тексте также говорится, что европейцам придется взять на себя ведущую роль в противодействии угрозам, ответственность за урегулирование на Украине также в большей степени лежит на Европе.

Генсек НАТО Марк Рютте во время выступления в Европейском парламенте заявил, что Европа не сможет защитить себя без американской поддержки. Он также выступил против идеи создания европейской армии и сказал, что «[европейский] столп НАТО — это немного пустые слова». Во Франции, в частности, его слова вызвали волну критики.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск пообещал оплатить адвокатов тем, кто расскажет правду об Эпштейне

Politico сообщило о переломной неделе кризисной дипломатии в Европе

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Куба предупредила об отсутствии топлива для авиакомпаний на месяц. Подробности

FT: в январе пусковые установки Patriot у ВСУ были пустыми из-за дефицита ракет

Bloomberg: Стармер может уйти в отставку в течение недели

Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Джеймс Дэвид Вэнс США Кая Каллас Евросоюз
Джеймс Дэвид Вэнс фото
Джеймс Дэвид Вэнс
политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
Кая Каллас фото
Кая Каллас
политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года
Материалы по теме
Сборную США и Вэнса освистали во время церемонии открытия Олимпиады-2026
Спорт
Глава Мюнхенской конференции рассказал, как Европе не оказаться «в меню»
Политика
Глава Мюнхенской конференции увидел в возможном мире угрозу Европе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Вице-президент Ирана поставил США условие сокращения обогащения урана Политика, 16:29
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:28
Номофобия: что с нами делает страх остаться без телефона Образование, 16:27
Цены на газ в Европе упали на 10% после прогнозов теплой погоды Инвестиции, 16:21
Премьер Японии после победы на выборах анонсировала изменение Конституции Политика, 16:21
The Economist рассказал о КПП между Белоруссией и Украиной для беженцев Политика, 16:20
Швейцарская фристайлистка взяла золото в слоупстайле на Играх Спорт, 16:18
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Глава Росавиации назвал выгоду США от возобновления авиарейсов в Россию Бизнес, 16:17
На территории предприятия в Белгороде нашли воронку от HIMARS. Видео Политика, 16:14
В РСТ рассказали, что ждать туристам в случае отмены рейсов на Кубу Общество, 16:05
«Не прыгай!». Спортсмены массово жалуются на поломку медалей Олимпиады Спорт, 16:01
В Германии увидели позицию Европы «между молотом и наковальней» из-за США Политика, 16:01
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
Какие китайские машины чаще всего покупают на вторичке. Модели и цены Авто, 15:57