The Economist рассказал о КПП между Белоруссией и Украиной для беженцев

The Economist: КПП между Белоруссией и Украиной стал важным для беженцев
Сюжет
Военная операция на Украине
Официально пункт пропуска Мокраны — Доманово на границе Белоруссии и Украины закрыт, но с первых недель военных действий он стал гуманитарным коридором для беженцев, едущих на Украину, пишет издание
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Автомобильный пункт пропуска Мокраны — Доманово на границе Белоруссии и Украины стал жизненно важным для украинцев, возвращающихся домой, пишет The Economist.

Официально этот погранпереход, расположенный в Малоритском районе Брестской области, в 60 км от Польши, закрыт, но с первых недель военных действий служит гуманитарным коридором для людей, уезжающих на Украину из Донбасса и других регинов, утраченных Киевом.

Комиссар ООН назвал не усвоенный миром урок из-за беженцев
Политика
Филиппо Гранди

Добраться до него сложно: окольный путь проходит через Россию и Белоруссию и занимает три дня, хотя прежде попасть из Донбасса в Киев можно было за несколько часов. Чтобы пересечь границу с Украиной, тем, у кого нет действительных украинских документов, сначала необходимо получить временные в украинском консульстве в Минске.

Ежедневно границу пересекают примерно 30-40 человек, пишет The Economist. В основном это женщины, дети или пожилые люди, хотя и мужчины призывного возраста тоже переходят границу, несмотря на риск мобилизации.

На украинской стороне беженцев встречают местные волонтеры. После прохождения проверки людям выдают еду, новую SIM-карту и грант для беженцев в размере 10,8 тыс. гривен ($250). Затем их сажают в микроавтобусы и отвозят к поездам, автобусам, в больницы или к родственникам, пишет издание.

Согласно статистике Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, после февраля 2022 года Украину покинули порядка 10 млн человек. По состоянию на апрель 2025 года в Европе остаются около 6,3 млн украинских беженцев. Больше всего их в Германии (1,24 млн), России (1,22 млн) и Польше (около 1 млн). По оценкам российских властей, в стране пребывают свыше 5 млн лиц, покинувших Украину.

С 2022 года в России действовал упрощенный порядок пребывания для украинских граждан и лиц с гражданством ДНР и ЛНР. Данный правовой режим, установленный указом президента Владимира Путина от 27 августа 2022 года, предоставлял им право на проживание без временных ограничений и осуществление трудовой деятельности без необходимости получения патента. Обязательной процедурой для легализации в рамках этого порядка являлось прохождение медицинского осмотра, дактилоскопии и фотографирования.

В настоящее время действие упрощенного режима прекращено. Указом президента от 20 марта 2025 года было установлено, что украинцы, находящиеся в России без правовых оснований, до 10 сентября того же года должны либо получить соответствующий разрешительный документ, либо выехать из страны.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Белоруссия Украина КПП украинские беженцы
