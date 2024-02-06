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Военная операция на Украине ,  
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На Украине продлили военное положение и мобилизацию

Верховная рада Украины продлила военное положение и мобилизацию
Сюжет
Военная операция на Украине
Действие военного положения и мобилизации продлено еще на 90 дней — до 13 мая 2024 года
Фото: Сергей Нужненко / Radio Free Europe / Radio Liberty / Reuters
Фото: Сергей Нужненко / Radio Free Europe / Radio Liberty / Reuters

Верховная рада Украины одобрила продление действия военного положения и мобилизации еще на 90 дней — до 13 мая 2024 года, пишет «Страна.ua».

Оба законопроекта были накануне внесены президентом Владимиром Зеленским.

Военное положение в стране было введено после начала боевых действий 24 февраля 2022 года. Тогда же была объявлена мобилизация. С тех пор они продлевались девять раз, в последний — в ноябре 2023 года.

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Фото:John Moore / Getty Images

В марте 2024 года на Украине должны были пройти выборы президента. Однако законом запрещено их проведение во время военного положения.

В январе в Раду внесли новый законопроект о мобилизации. Он вводит электронные повестки и ограничения в случае неявки через суд, включая блокировку карт, водительских прав и запрета на выезд за границу. Законопроект также предусматривает снижение призывного возраста с 27 до 25 лет. Кроме того, украинцев в возрасте от 18 до 60 лет обяжут всегда иметь при себе военный билет.

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Елена Чернышова
Верховная рада Украины мобилизация военное положение
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