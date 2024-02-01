На подлете к Нижнему Новгороду сбили два беспилотника

Баспилотники двигались со стороны Рязанской области на высоте порядка 50 м, их обезвредили средства радиоэлектронной борьбы. Никто не пострадал

Средства радиоэлектронной борьбы сбили два беспилотника в Кстовском округе Нижегородской области, сообщают ТАСС, местное издание NewsNN и «Коммерсантъ — Приволжье» со ссылкой на источники.

По данным изданий дроны самолетного типа принадлежали Вооруженным силам Украины, они прилетели со стороны Рязанской области. Аппараты двигались на высоте около 50 м, полет проходил ночью.

Когда дроны обезвредили, они упали недалеко от трассы, соединяющей села Чернуха и Старые Ключищи. Во время удара о землю боевая часть содержащая взрывное устройство, не сработала. Пострадавших и повреждений нет.

Власти региона не сообщали о попытке атаки беспилотников.

Власти Нижегородской области в октябре 2022 года запретили использование беспилотников на территории региона. Прошлой осенью запрет смягчили, в частности, дроны можно запускать в интересах органов госвласти, местного самоуправления и подведомственных им организаций.

Утром 31 января жители Петербурга сообщили о взрыве, «Фонтанка», телеграм-каналы Baza и «Mash на Мойке» писали, что над городом сбили беспилотник. Власти заявили об инциденте в «зоне слива мазута» на промышленной площадке, который потребовал «внимания силовых ведомств». Мэр Петербурга Александр Беглов сообщил, что существенного ущерба предприятию происшествие не нанесло.