Посол России предупредил о втягивании Италии в военное противостояние

Сергей Разов (Фото: Roberto Monaldo / LaPresse via ZUMA Press / ТАСС)

Италия втягивается военное противостояние и становится стороной конфликта из-за поставок оружия на Украину, заявил в интервью «РИА Новости» посол России в Италии Сергей Разов.

По его словам, заявления итальянских властей о России фактически становятся враждебными, механизмы диалога между двумя странами заморожены.

Разов напомнил, что в рамках пяти пакетов помощи Киеву уже поставлено вооружений на 1 миллиард евро и готовится новый пакет, в который входят «весьма дорогостоящей системы ПВО/ПРО».

«Делая это, Италия, возможно против своей воли, втягивается в военное противостояние, становясь стороной конфликта. Многие заявления и действия властей, формируемый ведущими средствами массовой информации пропагандистский фон в отношении России фактически перерастают из недружественных в прямо враждебные», — подчеркнул Разов.

Разов отметил, что «такой подход не пользуется поддержкой большинства итальянских граждан».

28 января 2023 года издания L'Opinion и La Stampa сообщили, что Франция и Италия договорилисьзаказать 700 ракет Aster-30 для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) SAMP-T на €2 млрд, который планируют передать Украине.

«Сейчас определяются только технические детали, потому что это сложная система», — рассказал источник во французских дипломатических кругах. По его словам, о сделке объявят французский президент Эмманюэль Макрон и итальянский премьер Джорджа Мелони.



По данным L'Opinion, соглашение было достигнуто во время визита французского министра обороны Себастьяна Лекорню в Рим для встречи с итальянским коллегой Гвидо Крозетто. При этом часть из приобретенных ракет останется у Парижа и Рима, их количество не уточнили.



Il Messaggero пишет, что это «очень дорогой подарок», учитывая, что итальянская армия обладает только шестью такими батареями (Stampa сообщила о пяти).

