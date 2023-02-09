Посол России предупредил о втягивании Италии в военное противостояние

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 75,91 (-0,13) Инвестиции, 07 фев, 15:53 Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 70,89 (+0,29) Инвестиции, 07 фев, 15:53
В МИДе рассказали об обменах нотами с Украиной по «практическим вопросам» Политика, 11:18
Группа Мосбиржи приняла меры для снижения волатильности в третьем эшелоне Инвестиции, 11:15
$1,5 млн на здоровье: как поддерживает форму Леброн Джеймс Pro, 11:09
Курсы токенов DeFi-платформ выросли после слухов о запрете стекинга в США Крипто, 11:09
Как бизнесу возить грузы в городе: 5 фактов, которые вас удивят РБК и Газ, 11:04
Посол России предупредил о втягивании Италии в военное противостояние Политика, 11:04
Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона Политика, 11:00
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Власти отменили режим КТО на хуторе в Ставропольском крае Политика, 10:56
Великобритания с фразой о «стране-изгое» выступила против россиян на ОИ Спорт, 10:46
Зельфиру Трегулову сняли с поста гендиректора Третьяковки Общество, 10:43
Бизнес, адреналин и спорт: как воспитать в себе характер РБК и Газпромбанк, 10:41
Кадры с места взрыва газа в пятиэтажке Новосибирска Общество, 10:40
Чистая прибыль «Сбера» в январе выросла почти на 10% Инвестиции, 10:40
Капризов вошел в топ-5 игроков НХЛ по результативности в большинстве Спорт, 10:34
Военная операция на Украине ,  
0 

Посол России предупредил о втягивании Италии в военное противостояние

Посол России Разов: Италия втягивается в военное противостояние, поставляя оружие Украине
Сергей Разов
Сергей Разов (Фото: Roberto Monaldo / LaPresse via ZUMA Press / ТАСС)

Италия втягивается военное противостояние и становится стороной конфликта из-за поставок оружия на Украину, заявил в интервью «РИА Новости» посол России в Италии Сергей Разов.

По его словам, заявления итальянских властей о России фактически становятся враждебными, механизмы диалога между двумя странами заморожены.

Разов напомнил, что в рамках пяти пакетов помощи Киеву уже поставлено вооружений на 1 миллиард евро и готовится новый пакет, в который входят «весьма дорогостоящей системы ПВО/ПРО».

«Делая это, Италия, возможно против своей воли, втягивается в военное противостояние, становясь стороной конфликта. Многие заявления и действия властей, формируемый ведущими средствами массовой информации пропагандистский фон в отношении России фактически перерастают из недружественных в прямо враждебные», — подчеркнул Разов.

Разов отметил, что «такой подход не пользуется поддержкой большинства итальянских граждан».

28 января 2023 года издания L'Opinion и La Stampa сообщили, что Франция и Италия договорилисьзаказать 700 ракет Aster-30 для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) SAMP-T на €2 млрд, который планируют передать Украине.

Читайте на РБК Pro
«Теневой флот», Китай и Индия: как Россия минимизирует эффект от санкций
ФРС замедлила темп повышения ставок. Что ждет рынки и экономику
Без стратегического преимущества нишу не занять. Вот как его выделить
Как оформить зарубежных удаленщиков без нарушения закона

«Сейчас определяются только технические детали, потому что это сложная система», — рассказал источник во французских дипломатических кругах. По его словам, о сделке объявят французский президент Эмманюэль Макрон и итальянский премьер Джорджа Мелони.

По данным L'Opinion, соглашение было достигнуто во время визита французского министра обороны Себастьяна Лекорню в Рим для встречи с итальянским коллегой Гвидо Крозетто. При этом часть из приобретенных ракет останется у Парижа и Рима, их количество не уточнили.

Il Messaggero пишет, что это «очень дорогой подарок», учитывая, что итальянская армия обладает только шестью такими батареями (Stampa сообщила о пяти).
 

Теги
Италия посол конфликт на Украине
Материалы по теме
Концерты Дениса Мацуева отменили в Италии
Политика
Итальянский министр назвал «политическим сигналом» потолок цен на газ
Политика
Украинская ПВО получит «очень дорогой подарок» от Италии и Франции
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter