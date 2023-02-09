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НАК заявил о связи боевиков со Ставрополья с украинскими радикалами

НАК: на Ставрополье уничтожили четырех боевиков, они были связаны с украинскими радикалами
Ночью на хуторе в Ставропольском крае вводили режим КТО, там уничтожили боевиков, планировавших теракт на железнодорожной станции

НАК заявил о связи боевиков со Ставрополья с украинскими радикалами
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На Ставрополье уничтожили четырех боевиков, они были связаны с украинскими радикалами, сообщили РБК в Национальном антитеррористическом комитете. У них нашли автомат, пистолет и два самодельных взрывных устройства, одно из которых было подорвано боевиками.

«По имеющимся данным, бандиты были причастны к террористической деятельности украинского военизированного националистического формирования», — отметили в НАК.

О нейтрализации в Ставрополье группы боевиков, планировавших теракт на железнодорожной станции, НАК сообщил в ночь на 9 февраля. Их число не называлось.

Накануне вечером на территории хутора Петровский в Ставропольском крае ввели режим контртеррористической операции (КТО) для пресечения теракта. Позднее ФСБ сообщила, что уничтожила группу боевиков, которые намеревались совершить теракт на одной из железнодорожных станций. В НАК уточнили, что «вооруженные бандиты» скрывались на территории Петровского, их блокировали и предложили сложить оружие. В ответ они открыли огонь по силовикам, в ходе боестолкновения боевиков уничтожили.

Среди гражданского населения никто не пострадал, режим КТО отменили в 9 утра 9 февраля.

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Юлия Волкова Юлия Волкова
Ставропольский край боевики НАК Украина теракт
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На хуторе в Ставрополье ввели режим КТО
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