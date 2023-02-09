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Генерал Соболев ответил предложившему ему «сдаваться полякам» Кадырову

Депутат, генерал Виктор Соболев считает, что российские Вооруженные силы необходимо восстанавливать до уровня готовности воевать с любым противником, в том числе с НАТО
Виктор Соболев
Виктор Соболев (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Вооруженные силы России должны быть способны отразить агрессию любого противника, включая блок НАТО, однако ядерный конфликт недопустим, считает член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев.

Накануне Соболев говорил, что Россия вряд ли выступит против Польши, так как страна входит в НАТО и это привело бы к ведению военных действий против всего альянса. «Полагаю, что на это никто не пойдет, поскольку фактически это будет означать начало третьей мировой войны, ядерного столкновения», — пояснял генерал.

Его раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров, который посчитал это готовностью «в своих мыслях заранее проиграть войну». Он предложил депутату «заранее сдаваться полякам», а не вести «проевропейские разговоры, подрывая авторитет российской армии и всего государства».

«Вооруженные силы России должны быть готовы к любой войне с любым геополитическим противником, включая блок НАТО. Их нужно восстанавливать до уровня, когда они будут способны решать любые задачи», — пояснил в беседе с РБК Соболев свою мысль. Он добавил, что российская армия должна быть готова вести войну «со всем коллективным Западом» в случае его агрессии.

При этом генерал подчеркнул, что применение ядерного оружия недопустимо, поскольку это станет «глобальной катастрофой не только для наших врагов, но и для нашей страны».

Говоря о необходимости «восстанавливать» российские вооруженные силы, Соболев пояснил, что, по его мнению, реформы, которые проводились в 2008 году, не подготовили армию к текущему конфликту. «Те реформы, которые были проведены, они, безусловно, пошли во вред нашим вооруженным силам, что мы сейчас видим при проведении специальной военной операции», — отметил собеседник РБК. Он уточнил, что в то время в России создавалась мобильная и компактная армия, способная воевать с вооруженными отрядами боевиков, так как считалось, что серьезных геополитических противников у страны нет. «Вот сейчас мы эти плоды пожинаем», — добавил генерал.

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По его мнению, кроме восстановления непосредственно армии, России также необходимо восстановить оборонно-промышленный комплекс, а для этого, в свою очередь, — тяжелое станкостроение и электронную промышленность.

Соболев и ранее говорил о том, что необходимо увеличивать боеспособность российских вооруженных сил, в том числе за счет военной подготовки молодых людей и формирования из них резерва на случай крупного конфликта. По его мнению, военно-учетную специальность должны иметь все молодые люди. Для этого их понадобится обучать в течение полугода, уточнял генерал.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Рамзан Кадыров Госдума Вооруженные силы России НАТО
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