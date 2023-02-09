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Хинштейн назвал 40 Telegram-каналов и напомнил об уголовных делах

Депутат Хинштейн назвал 43 Telegram-канала и напомнил об уголовных делах
Силовики могут «прийти за авторами и администраторами» анонимных телеграм-каналов, что развенчаем миф об анонимности в интернете, предупредил депутат. Он привел список каналов, которые, по его словам, выдали себя
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Арест администратора телеграм-канала «Новый век» Аелксандра Гусова стал причиной публикаций в десятках других каналов, в которых он представал «невинной жертвой», тем самым его «подельники» выдали сеть своих ресурсов, заявил в своем канале глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн («Единая Россия»).

«А это значит, что, как показывает практика, за их авторами и администраторами — тоже скоро могут прийти силовики, дабы вновь продемонстрировать ложность мифа об анонимности в Telegram», — предупредил депутат.

Он привел перечень из 43 телеграм-каналов, среди которых были «Тайны Кремля», «Кремлёвская пачка», «Бройлерная» и другие.

Хинштейн назвал «крушение мифа об анонимности» в интернете важным шагом для предотвращения в цифровой среде «беспредела». Действия силовых ведомств он счел «масштабной комплексной и многомесячной спецоперацией» против администраторов телеграм-каналов, которых он считает шантажистами. По его словам, злоумышленники предлагали обеспеченным бизнесменам и медийным лицам оплатить «блок на негатив», предусматривающий отсутствие публикаций, порочащих репутацию.

«Выяснилось, что ТГ-шантажисты — системно создавали, а затем синхронно распространяли компромат-фейки с одной лишь целью: получить выкуп за их удаление и блоки. Ради этого вымогатели не брезговали даже сотрудничать с украинскими спецслужбами», — добавил Хинштейн.

Гусова арестовали в начале февраля на два месяца, ему грозит до 15 лет заключения по статье о вымогательстве (ч.3 ст. 163 УК). Источники ТАСС в правоохранительных ведомствах уточнили, что он учредитель канала ВЧК-ОГПУ, а телеграм-канал «112» назвал Гусова совладельцем ВЧК-ОГПУ.

Дело против Гусова «112» связал с уголовным преследованием бывшего журналиста «Росбалта» (включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) Александра Шварева. Его разыскивают по подозрению в клевете и вымогательстве у бизнесмена Алишера Усманова и депутата Думы Андрея Скоча. Гусов был соучастником, уточняет канал.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Александр Хинштейн Telegram-каналы
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