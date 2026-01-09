 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

У Тамары Эйдельман нашли рак с метастазами

Блогер и историк Тамара Эйдельман рассказала, что ей предстоит химиотерапия и лучевая терапия после обнаружения метастазов в одном из лимфатических узлов. В прошлом году из-за онкологического заболевания она перенесла операцию
Тамара Эйдельман
Тамара Эйдельман (Фото: tamaraeidelman / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Историк и заслуженный учитель России Тамара Эйдельман (Минюст внес ее в свой реестр иноагентов) рассказала, что врачи диагностировали у нее онкологическое заболевание, которое успело дать метастазы. Об этом она написала в статье на своем сайте.

Заболевание было обнаружено при обследовании в Португалии. Врачи диагностировали у нее аденокарциному матки. Опухоль была выявлена в сентябре 2025 года после операции по удалению полипов.

Эйдельман перенесла операцию по удалению матки. Однако уже после Нового года выяснилось, что опухоль дала метастазы.

«Увы, оптимистическое предположение о том, что все злокачественные клетки были изгнаны из моего организма, не соответствовало действительности. В один лимфоузел метастазы все-таки добрались. А значит — впереди химиотерапия и радиология», — написала она.

Тамару Эйдельман заочно арестовали по делу о реабилитации нацизма
Политика
Тамара Эйдельман (признана в России иноагентом)

После начала военной операции на Украине в 2022 году Эйдельман осудила действия России и уехала из страны. В том же году она была включена в реестр иноагентов, позднее ее неоднократно штрафовали за отсутствие соответствующей маркировки под публичными постами.

31 октября 2025 года суд в Москве заочно избрал Эйдельман меру пресечения в виде заключения под стражу. Там отметили, что суд вынес решение с учетом позиции Дорогомиловской межрайонной прокуратуры. «[Эйдельман] заочно предъявлено обвинение по двум эпизодам ст. 354.1 УК России (реабилитация нацизма) и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК России (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)», — сообщила тогда столичная прокуратура.

По версии следствия, 5 мая 2024 года Эйдельман опубликовала в интернете видеозапись авторской программы «с негативной информацией о действиях СССР в годы Второй мировой войны, днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а также о ветеранах Великой Отечественной войны».

В конце декабря 2025 года прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Эйдельман.

Как блогер Эйдельман ведет собственный сайт и страницы в соцсетях. По состоянию на январь 2026 года, на ее аккаунте в YouTube опубликовано более 1 тыс. видеороликов, на нее подписаны более 1,79 млн человек.

Владислав Гордеев
Тамара Эйдельман онкологическое заболевание диагноз
