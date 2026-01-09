 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Конгрессвумен Луна обратится к Ватикану из-за притеснения УПЦ на Украине

Конгрессвумен Луна обратится в Ватикан из-за притеснений Украинской православной церкви властями. На действия Киева ей пожаловались депутаты и представители УПЦ
Анна Паулина Луна
Анна Паулина Луна (Фото: Michael Brochstein / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Конгрессвумен Анна Паулина Луна написала в соцсети Х, что обратится к Ватикану по вопросу о притеснениях Украинской православной церкви, которая ранее подчинялась Московскому патриархату, но после начала боевых действий объявила об отделении.

Ранее 9 января Луна опубликовала письмо, подписанное депутатами Рады Артемом Дмитруком, Александром Куницким и Александром Дубинским. В документе говорится, что сегодня духовенство на Украине «находится под давлением со стороны украинского правительства», которое «подавляет инакомыслие, голоса за мир и призывы к прекращению войны».

Депутаты утверждают, что число политических заключенных на Украине, включая священнослужителей, превышает 42 тыс. человек. Они попросили Луну содействовать обсуждению этого вопроса на международном уровне.

До этого 8 января на странице конгрессвумен в Х также было опубликовано видеообращение «от православных христиан из Кузьмина» с просьбой о защите, поскольку местные власти «пытаются конфисковать их церковь».

Луна пообещала связаться с Ватиканом. «Американские налоговые отчисления не должны поступать правительству, которое несет ответственность за преследование и воспрепятствование христианам, пытающимся поклоняться Богу», — написала она.

По словам Луны, именно Ватикан несет ответственность за информирование международного сообщества о том, что происходит во всем мире в отношении преследований христиан.

Конгрессвумен Луна получила разрешение на визы для депутатов Госдумы
Политика
Анна Паулина Луна

На Украине с 1990-х годов действовало несколько православных церквей. Две из них — УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь — в 2018 году объединились в Православную церковь Украины (ПЦУ). РПЦ считает эту церковь раскольнической.

Украинская православная церковь Московского патриархата в мае 2022 года, после начала военной операции, провела собор, по результатам которого заявила о своей самостоятельности от РПЦ.

В августе 2024 года Верховная рада приняла закон о запрете деятельности на Украине религиозных организаций, связанных с Россией. Закон прежде всего затрагивал УПЦ Московского патриархата.

Ранее Луна получила разрешение на выдачу виз от Государственного департамента США для четырех членов российской Госдумы. Визит парламентариев в январе будет сосредоточен на деэскалации, торговле и диалоге между Россией и США.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Украина УПЦ Ватикан Конгресс США
