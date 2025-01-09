ВС не поддержал жалобу водителя, выпившего алкоголь после вылета в кювет

Автомобиль с жителем Карелии съехал в кювет и опрокинулся, кузов полностью деформировался. Собственница машины не выдвинула претензий, после чего тот выпил, за что был оштрафован и лишен прав

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Попавший в аварию водитель не вправе употреблять алкоголь, даже если является единственным участником ДТП или владелец другого транспортного средства не имеет к нему претензий, постановил Верховный суд. Документ опубликован на портале «Легалакт».

Суд рассмотрел жалобу водителя Руслана Иванова из Карелии, которого в 2023 году оштрафовали на 30 тыс. руб. и лишили прав на полтора года по ч. 3 ст. 12.27 КоАП (невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, либо после того, как транспортное средство было остановлено по требованию сотрудника полиции).

Авария произошла ночью. Водитель управлял автомобилем ВАЗ-21150, принадлежавшим другому человеку. Автомобиль на подъезде к гостинице «Космос» съехал в кювет и опрокинулся, в результате чего кузов полностью деформировался. После ДТП Иванов выпил алкогольный напиток, не дождавшись проведения освидетельствования сотрудником ГИБДД. Проверка выявила 0,21 мг на один литр выдыхаемого воздуха (при допустимом уровне 0,16 мг).

По мнению водителя, он не был обязан сообщить об аварии в полицию и мог употреблять алкогольные напитки, поскольку собственник автомобиля в телефоном разговоре не выразила претензий к нему, а других участников ДТП не было. Верховный суд счел его доводы безосновательными, не посчитав, что водитель выполнил условия, которые позволили бы оформить ДТП без участия сотрудников ГИБДД.

В прошлом году Верховный суд постановил, что водитель может покинуть место аварии, если убыл по необходимости и вернулся либо не вернулся по уважительной причине. Например, закон не будет нарушен, если водитель доставил пострадавшего в больницу без возможности отправить его на попутном транспортном средстве, а также не вернулся к месту аварии после госпитализации получившего травму при наличии объективной возможности возвратиться.