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Верховный суд объяснил, когда водитель вправе покинуть место аварии

Верховный суд: водитель может покинуть место аварии ради медпомощи пострадавшему
Водитель может довезти пострадавшего в аварии до больницы и вернуться, тогда его не накажут по статье об оставлении места ДТП. Ранее Верховный суд разрешал уезжать водителю, если пострадала только его машина
Фото: Владимир Баранов / Global Look Press
Фото: Владимир Баранов / Global Look Press

Уехавший с места аварии водитель не считается покинувшим место ДПТ, если он убыл по необходимости и вернулся, либо не вернулся по уважительной причине, разъяснил Верховный суд.

Суд пояснил, что нарушение правил дорожного движения, сопряженное с оставлением места его совершения (п. «б» ст. 264 УК) действует, когда водитель оставил место преступления без необходимости, например, доставления пострадавшего в больницу без возможности отправить его на попутном транспортном средстве, а также невозвращение водителя к месту аварии после госпитализации получившего травму при наличии объективной возможности возвратиться».

Однако, продолжил суд, если водитель покинул место преступления и осознавал, что заведомо оставляет пострадавшего в опасности, то его действия подпадают под статью об оставлении места ДТП.

Позиция суда отражена в дополнениях в постановление Пленума Верховного суда от 2008 года «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», передает ТАСС.

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В 2021 году Верховный суд не нашел преступления в действиях водителя, который уехал с места ДТП и не сообщил о нем, потому что пострадал только его автомобиль. Нижестоящие инстанции лишили водителя прав на 12 месяцев, он пытался добиться справедливости больше года.

Юристы тогда посоветовали водителям все-таки вызывать наряд ДПС в подобных случаях, чтобы избежать длительных судебных разбирательств. «Поскольку в России не прецедентная система права, решения Верховного суда для нижестоящих судов носят лишь рекомендательный характер», — напомнил адвокат московской коллегии «Князев и Партнеры» Антон Лелявский.

С его слов, практика показывает: проще потратить пару часов в ожидании сотрудников инспекторов, чем впоследствии потратить несколько месяцев, «бегая по судам и отделам ГИБДД».

Адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько называл решение Верховного суда «частным случаем» и отметил, что, формально, даже если водитель зацепил своим автомобилем свой же дом или забор, он обязан вызвать ГИБДД. «Избавиться от путаницы, помогло бы четкое указание в ПДД, какие ситуации не считаются дорожно-транспортными происшествиями и не требуют оформления», — добавил юрист.

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