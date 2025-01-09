Экс-информатора ФБР по делу Байдена приговорили к шести годам тюрьмы

Смирнов признал себя виновным в передаче недостоверных сведений о взятке, которую якобы получили Байден и его сын от украинской энергокомпании. Прокуратура назвала это серьезнейшим вмешательством в выборы

Джо Байден с сыном Хантером (Фото: Craig Hudson / Reuters)

Бывшего информатора ФБР Александра Смирнова приговорили к шести годам лишения свободы по обвинению в уклонении от уплаты налогов и даче ложных показаний, передает Associated Press.

Смирнов ложно заявил своему куратору из ФБР, что руководство украинское энергетической компании Burisma в 2015 году заплатили Джо Байдену (тогда был вице-президентом) и его сыну Хантеру в общей сложности $10 млн.

Как отметила прокуратура, выдвинутые им обвинения привели к «буре возмущения в конгрессе» и стали причиной для расследования против Байдена, также призывов к импичменту. «Совершая свои преступления, он предал Соединенные Штаты, страну, которая не проявила к нему ничего, кроме великодушия, в том числе предоставила ему величайшую честь, которую только может оказать, — гражданство», — сказано в заключении команды спецсоветника Минюста Дэвида Вайса.

В ходе избирательной кампании в США в 2020 году Байден и его сын Хантер стали фигурантами скандала, связанного с Украиной. Республиканцы утверждали, что Хантер Байден использовал отца для лоббистской деятельности, а Байден-старший оказывал давление на Киев с целью уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Сам президент это неоднократно отрицал.

Смирнов находился под арестом с февраля. По версии обвинения, сфабрикованные Смирновым утверждения были «одним из самых серьезных видов вмешательства в выборы, которые только можно себе представить», поскольку оказали воздействие на голосование в 2020 и 2024 годах.

Адвокаты Смирнова настаивали на четырех годах тюрьмы, подчеркивая, что тот прежде не был судим, страдает от глаукомы на оба глаза, и искренне раскаялся. В прошлом месяце Смирнов признал свою вину, а перед этим рассказал, что получал информацию о Байдене от российской разведки.

Смирнову 44 года. Родился в СССР, его семья эмигрировала в Израиль, когда он был еще ребенком, а затем Смирнов переехал в США. У него двойное гражданство США и Израиля.