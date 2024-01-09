NYT рассказала, как российская армия уничтожает подземные бункеры ВСУ
Российская армия использует против украинских сил планирующие авиационные бомбы, способные разрушать бункеры под землей, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на бойцов ВСУ.
«Это [их падение] звучит так, как если бы на тебя обрушился реактивный самолет, как врата ада», — сказал солдат с позывным Кит.
К управляемым планирующим бомбам относятся такие боеприпасы, как, например, УПАБ-500 (в материале NYT бойцы говорят о «полутонных» бомбах). Они снабжаются системами наведения и небольшими крыльями для более точного и эффективного поражения цели. Российское Минобороны сообщало о применении таких боеприпасов в зоне специальной военной операции. Например, в августе прошлого года с помощью УПАБ-250, 500 и 1500 были поражены склады боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения и укрепрайон бригады ВСУ в районе поселка Новгородское в ДНР (украинское название — Нью-Йорк).
Также в материале говорится об активном использовании обеими сторонами FPV-дронов (First Person View — такие дроны оснащены камерой, которая передает картинку оператору на очки виртуальной реальности). Из-за их применения, рассказали солдаты ВСУ, им часто приходится оставлять технику и передвигаться пешком. Российское Минобороны в начале января отчитывалось об уничтожении с помощью FPV-дронов бронеавтомобиля украинцев.
Украинские военнослужащие рассказали, что также все чаще применяют FPV-беспилотники вместо артиллерийских снарядов, так как они дешевле, а запасы снарядов у ВСУ истощаются. В то же время они признаются, что «только один из нескольких дронов попадает в цель и многие теряются из-за помех».
Замкомандира батальона ВСУ с позывным Шир рассказал изданию, что, хотя «моральный дух» у украинских бойцов «в порядке», они «истощены физически». Еще один солдат с позывным Бандерас признался, что его подразделению не хватает людей.
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На прошлой неделе российское Минобороны заявило, что с 30 декабря по 5 января армия нанесла «41 групповой и один массированный удары» высокоточным оружием и дронами «по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и топливным базам». Утром 8 января ведомство сообщило о групповом ударе с использованием в том числе гиперзвуковых ракет «Кинжал» по объектам украинского ВПК.