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Военная операция на Украине ,  
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NYT рассказала, как российская армия уничтожает подземные бункеры ВСУ

NYT: в ВСУ рассказали, как российские планирующие бомбы поражают бункеры
Сюжет
Военная операция на Украине
Россия применяет планирующие авиабомбы, падение которых один из солдат ВСУ в разговоре с NYT сравнил с «вратами ада». Минобороны России сообщало, что применяло такие бомбы для уничтожения складов боеприпасов и укрепрайонов
Российский многоцелевой истребитель Су-35С
Российский многоцелевой истребитель Су-35С (Фото: Пресс-служба ПАО «ОАК» / ТАСС)

Российская армия использует против украинских сил планирующие авиационные бомбы, способные разрушать бункеры под землей, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на бойцов ВСУ.

«Это [их падение] звучит так, как если бы на тебя обрушился реактивный самолет, как врата ада», — сказал солдат с позывным Кит.

К управляемым планирующим бомбам относятся такие боеприпасы, как, например, УПАБ-500 (в материале NYT бойцы говорят о «полутонных» бомбах). Они снабжаются системами наведения и небольшими крыльями для более точного и эффективного поражения цели. Российское Минобороны сообщало о применении таких боеприпасов в зоне специальной военной операции. Например, в августе прошлого года с помощью УПАБ-250, 500 и 1500 были поражены склады боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения и укрепрайон бригады ВСУ в районе поселка Новгородское в ДНР (украинское название — Нью-Йорк).

Также в материале говорится об активном использовании обеими сторонами FPV-дронов (First Person View — такие дроны оснащены камерой, которая передает картинку оператору на очки виртуальной реальности). Из-за их применения, рассказали солдаты ВСУ, им часто приходится оставлять технику и передвигаться пешком. Российское Минобороны в начале января отчитывалось об уничтожении с помощью FPV-дронов бронеавтомобиля украинцев.

Украинские военнослужащие рассказали, что также все чаще применяют FPV-беспилотники вместо артиллерийских снарядов, так как они дешевле, а запасы снарядов у ВСУ истощаются. В то же время они признаются, что «только один из нескольких дронов попадает в цель и многие теряются из-за помех».

Замкомандира батальона ВСУ с позывным Шир рассказал изданию, что, хотя «моральный дух» у украинских бойцов «в порядке», они «истощены физически». Еще один солдат с позывным Бандерас признался, что его подразделению не хватает людей.

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Фото:Valentyn Ogirenko / Reuters

На прошлой неделе российское Минобороны заявило, что с 30 декабря по 5 января армия нанесла «41 групповой и один массированный удары» высокоточным оружием и дронами «по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и топливным базам». Утром 8 января ведомство сообщило о групповом ударе с использованием в том числе гиперзвуковых ракет «Кинжал» по объектам украинского ВПК.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина ВСУ российская армия бомбы
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