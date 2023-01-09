В ЮАР глава энергокомпании Eskom выжил после чашки кофе с цианидом

Исполнительный директор энергетической компании Eskom в ЮАР в декабре пережил покушение: Андре де Рюйтеру подали кофе с цианидом, после того как он сообщил о своем решении уволиться из проблемной госмонополии

Андре де Рюйтер (Фото: Sumaya Hisham / Reuters)

Исполнительный директор государственной энергетической монополии ЮАР Eskom Андре де Рюйтер сообщил полиции, что пережил попытку отравить цианидом, пишет Financial Times со ссылкой на министра Правина Гордхана, который курирует госкомпании.

По словам Гордхана, Рюйтер получил отравленный кофе на следующий день после того, как подал заявление об увольнении из Eskom. Это покушение будет тщательно расследовано, и виновные должны быть привлечены к ответственности», — сказал Гордхан Financial Times.

Решение уйти де Рюйтер объяснил тем, что не получает поддержки со стороны правительства Сирила Рамафосы в борьбе с отключениями электроэнергии, а также в борьбе с «безудержным взяточничеством» в госкомпании, пишет FT. Андре де Рюйтер не ответил на запрос Financial Times.

Об отравлении Рюйтера 7 января сообщила южноафриканская консалтинговая компания EE Business Intelligence. Де Рюйтер подтвердил, что пережил покушение и сообщил об этом полиции.

Цианидами называют большую группу производных цианистой (синильной) кислоты. Различают неорганические цианиды (синильная кислота, цианиды натрия и калия, дициан, хлорциан, бромциан, цианид кальция) и органические цианиды (эфиры цианмуравьиной и циануксусной кислот, нитрилы, тиоцианаты и др.). Тяжелое отравление цианидами влечет за собой паралич дыхательного центра. Антидот синильной кислоты — тиосульфат натрия.

По данным EE Business Intelligence, отравленный кофе де Рюйтер получил в своем офисе в Йоханнесбурге 13 декабря 2022 года. За день до этого он подал заявление об отставке с поста исполнительного директора председателю Eskom Мфо Макване. Официально об отставке де Рюйтера объявили 14 декабря. Он будет главой Eskom до конца марта, пока ему не найдут замену. В Eskom он пришел в 2019 году.

Источники EE Business Intelligence сообщили, что, выпив кофе, де Рюйтер почувствовал слабость, головокружение и спутанность сознания, его охватила неконтролируемая дрожь, которая сменилась рвотой. Потом он потерял сознание. Служба безопасности госкорпорации доставила его к врачу, который диагностировал отравление цианидом. Проведенные впоследствии анализы подтвердили этот диагноз.

Как указывает EE Business Intelligence, де Рюйтер и его команда «пресекли незаконные потоки доходов от мошенничества, воровства, коррупции и недобросовестного управления как внутри Eskom, так и со стороны некоторых ее поставщиков и подрядчиков». Особенно высокий уровень коррупции был отмечен в провинции Мпумаланга, где расположено много старых и плохо работающих угольных электростанций Eskom.

В 2022 году южноафриканцы пережили в два раза больше отключений электроэнергии, чем годом ранее, из-за аварий на электростанциях Eskom, пишет Financial Times. Отключения продолжались и в декабре, когда в ЮАР нагрузка на электросети традиционно невысока. Газета процитировала фрагмент старого интервью с де Рюйтером, в котором он называет Мпумалангу «бандитской провинцией». «У нас были подрядчики, которых расстреливали в их машинах, потому что они не давали работу нужным людям», — пожаловался он изданию в октябре 2022 года.