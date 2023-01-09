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Беспорядки в Бразилии ,  
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Суд постановил ликвидировать лагеря сторонников Болсонару у военных баз

Верховный суд Бразилии приказал ликвидировать лагеря сторонников Болсонару у военных баз
Всех участников беспорядков привлекут к ответственности «за действия, угрожающие демократии и правопорядку», пообещали в Верховном суде Бразилии
Фото: Antonio Cascio / Reuters
Фото: Antonio Cascio / Reuters

Судья Верховного суда Бразилии Александр де Мораес постановил в течение 24 часов ликвидировать лагеря, установленные сторонниками экс-президента Жаира Болсонару вблизи от здания Генштаба вооруженных сил страны и военных баз, передает CNN Brasil. Полиция получила приказание задержать протестующих, остающихся на улицах.

«Абсолютно все будут привлечены к гражданской, политической и уголовной ответственности за действия, угрожающие демократии и правопорядку, в том числе за умышленное попустительство — действием или бездействием», — цитирует де Мораеса Estadao.com.

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Он приказал военной полиции освободить от протестующих дороги общего пользования и правительственные здания на всей территории страны. Также де Мораес постановил опросить владельцев автобусов, на которых участников беспорядков доставили в столицу, и отстранить губернатора федерального округа Бразилиа Ибанейса Рочу от должности на 90 дней.

Протесты сторонников Болсонару, не признавших его поражение на выборах в октябре 2022 года, начались вечером 8 января. Участники ворвались в президентский дворец Планалту, а также Национальный конгресс и Верховный суд, где устроили беспорядки. Позже эти здания удалось освободить. По последним данным властей, задержаны около 400 человек.

Действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва ввел в Бразилиа режим ЧС до 31 января. Он назвал зачинщиков беспорядков фашистами и противниками демократии, пообещав, что виновные будут установлены и наказаны. «И мы собираемся выяснить, кто финансировал тех, кто сегодня отправился в Бразилиа», — пообещал Лула. Болсонару, покинувший страну в декабре, также осудил участников беспорядков, заявив, что они нарушили закон.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Бразилия беспорядки Верховный суд Жаир Болсонару Лула да Силва
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