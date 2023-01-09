Эрдоган заявил о поиске торговцами оружием выгоды в ситуации на Украине

Мир не вмешался в события на Украине - его волнует то, как и где торговцы оружием получат выгоду, тогда как Турцию интересует то, как стабилизировать ситуацию, подчеркнул Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: IMAGO / APAimages / ТАСС)

В сложившейся ситуации на Украине большинство торговцев оружием в мире заинтересованы в получении выгоды. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Вот что они сделали в российско-украинской войне? Вмешался ли мир каким-либо образом? Нет. Все они помогают торговцам оружием. Их волнует то, как торговцы оружием в мире получат выгоду, где они получат выгоду и что они получат», — сказал он (цитата по Anadolu).

Турецкий лидер подчеркнул, что Анкару интересует то, как обеспечить мир. По его словам, он в один день встречается с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским и пытается понять, «как их примирить».

Телефонные переговоры Путина с Эрдоганом прошли 5 января. В ходе них российский лидер подтвердил готовность к серьезному диалогу по Украине при условии выполнения Киевом «известных требований и учета новых территориальных реалий».

Эрдоган, в свою очередь, подчеркнул, что призывы к миру должны быть поддержаны «односторонним прекращением боевых действий и справедливым урегулированием разногласий».

После начала российской военной операции Эрдоган неоднократно предлагал посредничество для урегулирования конфликта. В конце марта 2022 года в Стамбуле прошел один из раундов переговоров между Киевом и Москвой. Также турецкий лидер предлагал устроить встречу Путина и Зеленского.

США, ЕС и ряд других стран поставляют Украине оружие. Россия не раз критиковала поставки, указывая на то, что это не помешает Москве достигнуть своих целей в СВО, но может затянуть конфликт.